A medida que se acerca la ventana de fichajes de verano en el fútbol europeo, los informes de insiders sobre el Real Madrid alcanzan un nuevo nivel. Según la última información sensacional del prestigioso y popular diario español AS, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está dispuesto a sacrificar una suma en efectivo de 150 millones de euros para traer al extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, a Madrid.

Sin embargo, esta noticia ha generado grandes discusiones y preguntas misteriosas en el mundo del fútbol. Este plan de traspaso se vuelve particularmente intrigante tras la reciente declaración controvertida de Pérez.

¿Quién es la estrella misteriosa al nivel de Ronaldo?

Recordemos que hace unos días, el máximo dirigente de los «Merengues» prometió en una entrevista con los medios que anunciaría oficialmente el martes de la próxima semana la oferta de traspaso más grande y impactante en la historia del club. Según Pérez, el mundo quedará atónito cuando se revele el nombre del jugador que recibirá la oferta.

Al mismo tiempo, el dirigente del gigante madrileño enfatizó que el jugador misterioso está al nivel del legendario Cristiano Ronaldo y definitivamente no es Michael Olise. Esto sugiere que el traspaso de Olise no es la principal bomba para el Real el martes, sino un segundo gran proyecto que Pérez lleva a cabo en paralelo para reforzar la plantilla.

Conquistar la fortaleza muniquesa no será fácil

Según la fuente, cerrar el traspaso del extremo francés de 24 años será muy difícil para el gigante madrileño. El Bayern Múnich, gigante del fútbol alemán, no enfrenta dificultades económicas y tiene una posición financiera estable. Los muniqueses no necesitan rellenar sus arcas vendiendo a sus líderes.

Además, Olise brilló como un verdadero «volcán» la temporada pasada. El estatus del jugador en el mercado de fichajes y sus impresionantes estadísticas se reflejan en la siguiente tabla:

Tipo de indicador Cifras actuales y estado del jugador Número total de partidos En todos los torneos durante la temporada 52 partidos Productividad (Goles + Asistencias) 22 goles e impresionantes 31 asistencias (¡total 53 puntos!) Duración del contrato actual Con el club muniqués Hasta el verano de 2029 previsto Valor de mercado (Transfermarkt) Actualmente exactamente 150 millones de euros

A pesar de su relativa juventud, el precio fijado por Transfermarkt para Olise, quien se está convirtiendo en un verdadero mago en el campo, coincide plenamente con la cantidad que Pérez está dispuesto a ofrecer.

Contexto: Las grandes jugadas de Florentino Pérez en el mercado de fichajes han alcanzado un nuevo nivel. Por un lado, una movida de 150 millones de euros por Michael Olise; por otro, ¡otra megaestrella misteriosa al nivel de Ronaldo que se anunciará el martes! Si el Real Madrid lleva a cabo todos estos planes, no habrá fuerza en el fútbol europeo capaz de detenerlos la próxima temporada. Aunque el Bayern no necesita dinero, el atractivo de Madrid y el posible deseo de Olise podrían decidir el traspaso.

¡Sigan con nosotros en las páginas de Zamin los insiders más sensacionales del mercado europeo de fichajes, las últimas noticias exclusivas del campamento del Real Madrid y los detalles del misterioso traspaso del martes!