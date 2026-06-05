Mujer china duerme con los ojos abiertos desde hace 6 años tras cirugía de párpados

Una mujer de apellido Wang, que vive en China, ha estado viviendo con graves complicaciones durante varios años después de una operación de cirugía plástica fallida. Según sus palabras, la cirugía de párpados tuvo graves consecuencias, provocando una discapacidad.

Según el South China Morning Post, las complicaciones comenzaron inmediatamente después del tratamiento: se observaron dolor intenso, eversión de los párpados hacia afuera y acumulación de líquido alrededor de los ojos. La mujer fue trasladada rápidamente al hospital. Los exámenes revelaron que las glándulas lagrimales resultaron dañadas durante la operación y que el procedimiento se realizó con errores.

Una peritación realizada en 2022 reconoció el estado de Wang como una discapacidad de grado 9. Posteriormente se supo que la persona que realizó la operación no tenía licencia médica y que la clínica operaba ilegalmente.

La mujer demandó a la clínica y al médico, pero las partes llegaron posteriormente a un acuerdo mutuo. Según este, Wang recibió una indemnización de aproximadamente 125.000 dólares y aceptó cumplir ciertas condiciones. La disputa se intensificó más tarde, llevando el caso nuevamente a los tribunales, donde se ordenó a la mujer devolver 59.000 dólares. Insatisfecha con la decisión, apeló, pero su solicitud fue rechazada.