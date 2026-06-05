Presentado un sistema láser capaz de eludir la protección de iPhone y satélites

En el Foro Económico Internacional de San Petersburgo se presentó el primer complejo nacional para probar la seguridad de los microchips mediante láser. El dispositivo, llamado LFI-26 (Laser Fault Injection), fue desarrollado por Positive Technologies. Representantes de la compañía señalaron que anteriormente no se fabricaba este tipo de equipo en Rusia, lo que obligaba a las organizaciones a comprarlo a proveedores extranjeros como la francesa ALPhANOV y la neerlandesa Riscure. Según Ixbt.com informa .

Según los creadores, el sistema permite introducir «fallos controlados» en el funcionamiento de los chips mediante radiación láser dirigida. Esta tecnología ayuda a tomar el control total de los dispositivos y los datos, identificando así vulnerabilidades en los sistemas de protección. Dichas investigaciones se consideran un paso crucial en la ciberseguridad moderna.

Según Alexey Usanov, jefe del centro de I+D de Positive Labs, desarrollar su propio sistema láser fue un paso necesario para mantener las competencias en seguridad de hardware después de que los proveedores occidentales abandonaran el mercado. Sin este equipo, es imposible analizar completamente la seguridad de los chips extranjeros o verificar la calidad de protección de las bases de componentes locales.

El ámbito de aplicación del dispositivo LFI-26 es muy amplio: desde tarjetas bancarias y billeteras cripto hasta smartphones iPhone, unidades de control de vehículos e incluso satélites orbitales. El nuevo sistema se ha convertido en parte de una línea de equipos diseñados para investigar la seguridad de la microelectrónica.