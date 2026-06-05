El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo un diálogo abierto con los directores y editores jefes de las principales agencias de noticias mundiales durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (FEISP-2026). Durante el acalorado encuentro, el líder del Kremlin expresó sus opiniones sobre el llamamiento oficial y las propuestas enviadas por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski el día anterior.

Según el líder ruso, el contenido de esta carta está lejos de los principios de la negociación y carece de elementos de respeto mutuo.

La cuestión de la responsabilidad por la edad y la legitimidad legal

Al señalar que había revisado a fondo el documento entregado por el secretario de prensa presidencial ruso, Dmitri Peskov, Vladimir Putin se detuvo específicamente en los aspectos políticos de las declaraciones del líder ucraniano.

La capacidad de rendimiento es lo primero: "Esta mañana revisé este documento. Se mencionaba mi edad. Sin embargo, en la política, el criterio principal no es la edad, sino la capacidad de liderazgo y la productividad laboral", dijo Putin.

El riesgo de apropiación ilegítima del poder: El líder ruso criticó la falta de elecciones en Ucrania. En su opinión, Zelenski no debería temer obtener el mandato popular y pasar por procesos electorales. Ocupar el cargo más alto sin elecciones democráticas se considera, en términos políticos, una apropiación ilegal del poder.

"Verter de un recipiente vacío" y la razón para rechazar las negociaciones

El líder del Kremlin enfatizó que nunca ha evitado el diálogo directo con los funcionarios de Kiev, pero señaló que, en las condiciones actuales, no daría ningún resultado. Describió estas conversaciones fútiles, en términos políticos, como "verter de un recipiente vacío a otro recipiente vacío".

La cronología de los intentos de establecer un diálogo y los posteriores enfrentamientos armados se presenta en la siguiente tabla:

Eventos políticos recientes Contenido y consecuencias Visita de un representante empresarial Hace tres semanas, un representante de los círculos empresariales rusos visitó Kiev, se reunió con Zelenski y transmitió su deseo de diálogo. Ataque a Starobilsk Tras los llamamientos a la paz, se lanzó un ataque militar contra la localidad de Starobilsk. Como resultado, murieron niños y adolescentes inocentes. Carta abierta de Zelenski (4 de junio) El líder ucraniano envió una carta oficial, afirmando su capacidad para aumentar el costo de las operaciones militares para Rusia y haciendo un llamado a un encuentro cara a cara para poner fin a la guerra.

El presidente ruso declaró firmemente que esta carta contiene elementos de grosería y que, dada la situación actual, no ve ninguna lógica ni sentido en reunirse con el líder ucraniano.

Comentario de Zamin: Este discurso en el Foro Económico de San Petersburgo demostró una vez más cuán profunda se ha vuelto la brecha diplomática entre los dos países. La advertencia de Zelenski sobre el aumento del costo de la guerra y su propuesta de conversaciones de paz fueron rechazadas tajantemente por el Kremlin. La tragedia de Starobilsk y las disputas sobre el estatus de legitimidad indican que las partes no se sentarán a la mesa de negociaciones en el futuro cercano.

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