Padre que evadía la pensión alimenticia encontrado dentro de un tandoor

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Padre que evadía la pensión alimenticia encontrado dentro de un tandoor

En la región de Navoi, una persona que había evitado durante mucho tiempo el pago de la pensión alimenticia fue descubierta por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en un lugar inusual.

Se informó que un residente del distrito de Karmana estaba obligado a pagar la pensión alimenticia para el sustento de su hijo de acuerdo con una decisión judicial. Sin embargo, no había cumplido con esta obligación durante dos años.

Durante este período, su deuda por pensión alimenticia alcanzó casi 71 millones de sums. Dado que se desconocía el paradero del deudor, los documentos de ejecución fueron enviados al departamento de búsqueda.

Durante las operaciones rápidas, el hombre fue encontrado escondido en uno de los establecimientos de restauración pública del distrito de Karmana. Lo más sorprendente fue que se reveló que se había metido dentro de un tandoor para esconderse de los buscadores.

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley tramitaron la documentación correspondiente y el caso fue examinado en el tribunal.

Según la decisión judicial, el deudor que no había cumplido con sus obligaciones de pensión alimenticia fue condenado a 15 días de arresto administrativo.

NavoiKarmana
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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