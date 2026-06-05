Lionel Messi e Inglaterra: ¿Ha llegado la hora de un choque histórico?

La selección de Inglaterra nunca se ha enfrentado a una Argentina liderada por Lionel Messi. El exdelantero Robbie Fowler destacó en una entrevista con GOAL que el Mundial de 2026 es la oportunidad perfecta para medir fuerzas contra el legendario futbolista. En su opinión, el equipo bajo la dirección de Thomas Tuchel no debería temer a los campeones de 2022; al contrario, debería aceptar con gusto los partidos contra rivales como Cristiano Ronaldo y Portugal. Según Goal.com informa .

La leyenda del Barcelona, Lionel Messi, ha jugado 198 partidos con Argentina desde 2005, marcando 116 goles. Sin embargo, los partidos entre el gigante sudamericano y las potencias europeas han sido escasos en los últimos años. El último encuentro entre Inglaterra y Argentina tuvo lugar en noviembre de 2005, pocos meses después del debut de Messi con la Albiceleste, aunque no participó en ese partido.

Lionel Messi está actualmente a punto de poner fin a su récord de carrera internacional. Esta podría ser la última oportunidad de Inglaterra para probarse contra el mágico número 10 que levantó la Copa del Mundo en Qatar. Según Fowler, aunque Messi no esté en su nivel anterior, sigue siendo uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

"Para ser honesto, querría jugar contra ellos ahora porque Messi ya no es lo que era en años anteriores. Que no se malinterprete; es uno de los mejores de todos los tiempos, pero ahora es el momento más conveniente para jugar contra él. Para Inglaterra, independientemente del rival, lo principal es avanzar en el torneo y lograr el resultado deseado", añadió Robbie Fowler.