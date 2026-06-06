Lamine Yamal élu meilleur joueur de la saison en La Liga

La jeune star du FC Barcelone, Lamine Yamal, a été élue meilleur joueur du championnat d'Espagne pour la saison 2025-2026. L'ailier de 18 ans a apporté une contribution inestimable à la conquête du titre par l'équipe de Hansi Flick. Tout au long de la saison, il a marqué 16 buts et délivré 11 passes décisives, s'imposant comme le véritable leader de l'attaque. Selon Goal.com rapporte .

Outre cette réussite, Lamine Yamal a également remporté le « Trophée Zarra » du meilleur buteur espagnol, partagé avec son coéquipier Ferran Torres. C'est la deuxième année consécutive que le FC Barcelone remporte ce prestigieux trophée, attribué à Raphinha la saison dernière. Dans un communiqué officiel, le club a particulièrement salué les dribbles de Yamal dans chaque match et les problèmes qu'il a posés aux défenseurs adverses.

Le succès des Catalans ne s'est pas limité à Yamal. L'entraîneur Hansi Flick a été nommé meilleur entraîneur de la saison pour la deuxième année consécutive. Sous sa direction, le FC Barcelone a terminé premier du classement avec 94 points, prouvant une fois de plus la domination du spécialiste allemand dans le football espagnol.

Les représentants du FC Barcelone ont également été récompensés en défense et dans les buts. Joan Garcia a remporté le prix de la meilleure parade de la saison. Son arrêt d'une frappe de Pere Milla lors du derby contre l'Espanyol a été élu moment fort de l'année. De plus, Garcia a remporté le « Trophée Zamora » pour n'avoir encaissé que 21 buts tout au long de la saison.