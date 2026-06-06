Elon Musk : Les centres de données orbitaux sont plus simples que les satellites Starlink

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a annoncé que les centres de traitement de données orbitaux (DPC) conçus pour l'intelligence artificielle future seront beaucoup plus simples que les satellites de communication Starlink actuels. Selon Musk, le satellite Starlink V3 est un système extrêmement complexe. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

Par ailleurs, le centre d'IA orbital sera principalement composé de panneaux solaires, d'un système de refroidissement par radiateur, de matériel de calcul principal et de canaux de communication laser. Les canaux laser assurent la connexion au réseau Starlink et la transmission des données vers la Terre. Par rapport aux satellites de communication, une telle infrastructure semble moins complexe d'un point de vue ingénierie.

L'idée de placer la puissance de calcul directement en orbite est discutée depuis plusieurs années. Cela permet d'utiliser l'énergie solaire presque illimitée et de réduire la charge sur les centres de données terrestres. Début de l'année, SpaceX a annoncé l'acquisition du projet xAI, ce qui contribuera à faire des DPC orbitaux une réalité.

Les nouveaux satellites Starlink V3 offrent une bande passante dix fois supérieure à la version V2 – chacun peut fonctionner à des vitesses dépassant 1 Tbit/s. Le plan prévoit également une multiplication par dix du nombre d'appareils, entraînant une augmentation de plus de cent fois de la capacité totale du système.