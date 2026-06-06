Neymar reprendra l'entraînement avec l'équipe du Brésil la semaine prochaine

Le sélectionneur de l'équipe du Brésil, Carlo Ancelotti, a exprimé sa confiance quant à la participation de Neymar, blessé, à la Coupe du Monde 2026. Le spécialiste italien a confirmé que la récupération de l'attaquant de 34 ans se déroulait positivement et qu'il pourrait rejoindre l'entraînement collectif après un examen médical lundi. Selon Goal.com rapporte .

Avant le match amical contre l'Égypte samedi, Ancelotti a fait le point sur les changements dans l'effectif. Bien que le retour de Neymar soit une grande motivation pour l'équipe, le défenseur central Gabriel Magalhães manquera le prochain match en raison de la fatigue suite à la finale de la Ligue des Champions. Il a également été annoncé que le latéral gauche Douglas Santos serait titulaire et que le gardien Weverton entrerait en jeu en seconde mi-temps.

L'entraîneur a déclaré au sujet de l'état de Neymar : "Sa situation est très claire. Neymar effectue actuellement un excellent travail individuel. Après le week-end, il passera une IRM et, si tout va bien, il commencera l'entraînement avec l'équipe la semaine prochaine." C'est l'une des nouvelles les plus importantes pour le Brésil avant le tournoi.

Ancelotti a également souligné qu'il procéderait à des expérimentations tactiques lors du match contre l'Égypte. Il envisage de s'écarter légèrement du schéma traditionnel à quatre attaquants pour tester des joueurs comme Lucas Paqueta et Igor Thiago. Selon l'entraîneur, ce match est la dernière occasion d'explorer de nouvelles options, car il n'y aura plus de temps pour les essais une fois le tournoi officiel commencé.

L'équipe du Brésil disputera son premier match de phase de groupes de la Coupe du Monde contre le Maroc le 13 juin. Compte tenu du fait que leur prochain adversaire sera Haïti, les quintuples champions du monde sont considérés comme les grands favoris pour sortir de la poule. Cela offre à Neymar une opportunité favorable pour retrouver sa meilleure forme avant la phase à élimination directe.