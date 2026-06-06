Le Real Madrid prépare une offre de 150 millions d'euros pour Michael Olise

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, prépare une offre de 150 millions d'euros pour l'ailier du Bayern Munich, Michael Olise, ce qui briserait le record du club. Selon les informations, Perez prévoit de concrétiser ce transfert avant les élections présidentielles. Cependant, le Bayern a décidé de ne pas laisser partir sa star. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

Florentino Perez a été impressionné par les performances de Michael Olise en Ligue des champions de l'UEFA et l'a identifié comme l'une des cibles principales futures de l'équipe. Si l'accord se concrétise, le transfert de 150 millions d'euros deviendrait l'acquisition la plus chère de l'histoire du Santiago Bernabeu, signalant un retour à la politique des Galacticos du club.

Le président madrilène est en concurrence avec Enrique Riquelme lors des élections. Alors que Riquelme a promis de recruter Erling Haaland, Perez souhaite renforcer sa position grâce à Michael Olise. De plus, des rumeurs suggèrent que Jose Mourinho pourrait revenir comme entraîneur principal si Perez est réélu.

Le Bayern Munich reste ferme sur la question du transfert. Le président honoraire du club, Uli Hoeness, a déclaré le joueur invendable. Michael Olise est sous contrat avec le club munichois jusqu'en 2029 et est un élément clé de l'effectif de Vincent Kompany. Néanmoins, le Real Madrid devrait soumettre une offre officielle mardi prochain.