Max Holloway s'exprime sur le prochain combat contre Conor McGregor

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Max Holloway s'exprime sur le prochain combat contre Conor McGregor

L'un des affrontements les plus sensationnels et les plus attendus de l'année approche dans le monde des Arts Martiaux Mixtes (MMA). La star américaine de l'UFC, Max Holloway, a partagé pour la première fois ses pensées fermes et inattendues concernant son prochain combat contre son rival de longue date, le légendaire combattant irlandais Conor McGregor. Cette déclaration enflammée a rapidement suscité de grandes discussions dans le monde du sport et parmi des millions de fans.

Bien que beaucoup considèrent la forme physique de Conor et son retour dans l'Octogone avec scepticisme, Holloway évalue la situation complètement différemment.

« Il a complètement changé le MMA » : Un regard sur 13 ans d'histoire

En parlant de la passion de son adversaire pour le sport, Max Holloway a rappelé leur passé lointain et n'a pas caché son respect pour Conor :

  • Intentions sérieuses : « De nos jours, beaucoup pensent que bien que McGregor s'entraîne sans relâche, il ne combattra pas de sitôt. Mais à mon avis, ses intentions sont très sérieuses. Il est clair que le combattant irlandais ressent vraiment le manque du sport de haut niveau et de l'atmosphère de l'Octogone », déclare Max.

  • Souvenirs du passé : Ils ont testé leurs forces pour la première fois il y a exactement 13 ans. À l'époque, les deux athlètes étaient de jeunes inconnus qui entraient tout juste dans le monde des MMA. Aujourd'hui, chacun d'eux est devenu une véritable légende avec une armée de millions de fans.

Selon Holloway, McGregor a fondamentalement réformé l'industrie des arts martiaux mixtes à son époque et l'a portée à une renommée mondiale.

Un avertissement et l'inoubliable affrontement « UFC 329 »

Le plus intéressant est que Max est fermement convaincu de sa victoire à venir et a commencé à exercer une pression psychologique sur Conor à sa manière unique. « Je suis très heureux qu'il retourne dans le sport de haut niveau, mais il regrettera profondément que ce soit moi qui me dresse sur son chemin lors de ce retour », a sérieusement averti le combattant américain son rival.

Les informations sur le moment et le lieu de la confrontation entre ces deux grandes puissances sont reflétées dans le calendrier suivant :

Nom du tournoi

Date clé

Catégorie de poids et statut

Résultat attendu

UFC 329

12 juillet

Poids légers / Poids plumes

Le combat principal en Pay-Per-View (PPV) le plus diffusé de l'année.

Analyse du contexte : Le retour de Conor McGregor dans l'Octogone n'est pas seulement une compétition sportive, mais aussi un grand spectacle et une affaire. Cependant, Max Holloway est actuellement au sommet de sa carrière et est considéré comme un adversaire très dangereux pour Conor. Conor a gagné leur combat il y a 13 ans, mais la situation a radicalement changé aujourd'hui. Ce juillet, nous attendons un véritable test d'endurance et un combat de revanche. Les deux athlètes ont un potentiel élevé, mais la victoire ira au plus fort.

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Max HollowayConor McGregorUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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