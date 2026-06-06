Le Bayern Munich engage des négociations pour le transfert d'Ismael Saibari

Le club munichois du Bayern a entamé des négociations officielles pour le transfert du milieu offensif du PSV, Ismael Saibari. Selon les informations, le montant du transfert devrait s'élever à 60 millions d'euros. L'entraîneur principal des Bavarois, Vincent Kompany, a désigné ce footballeur de 25 ans comme cible principale du mercato estival. Goal.com rapporte .

Selon Sky Sport, le Bayern a déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles du contrat jusqu'en 2031. Le recordman allemand négocie désormais le prix final avec le club néerlandais. Le PSV exige environ 50 à 60 millions d'euros pour sa star, car le contrat du membre de l'équipe nationale marocaine court jusqu'en 2029.

Vincent Kompany considère Saibari comme une arme polyvalente capable de jouer à plusieurs postes offensifs. L'entraîneur a hautement apprécié les compétences techniques, la vitesse et la condition physique du joueur. La saison dernière, Ismael Saibari a disputé 27 matchs avec le PSV, marquant 15 buts et délivrant 8 passes décisives, contribuant grandement au titre de champion.

Si ce transfert se concrétise, Saibari deviendra le quatrième footballeur marocain de l'histoire du Bayern, après Medhi Benatia, Noussair Mazraoui et Adam Aznou. La direction du club munichois vise à conclure les négociations avant le début de la Coupe du Monde 2026, car la valeur du joueur pourrait augmenter considérablement après le tournoi.