Le Bayern Munich engage des négociations pour le transfert d'Ismael Saibari

·437·Sport
Le Bayern Munich engage des négociations pour le transfert d'Ismael Saibari

Le club munichois du Bayern a entamé des négociations officielles pour le transfert du milieu offensif du PSV, Ismael Saibari. Selon les informations, le montant du transfert devrait s'élever à 60 millions d'euros. L'entraîneur principal des Bavarois, Vincent Kompany, a désigné ce footballeur de 25 ans comme cible principale du mercato estival. Goal.com rapporte .

Selon Sky Sport, le Bayern a déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles du contrat jusqu'en 2031. Le recordman allemand négocie désormais le prix final avec le club néerlandais. Le PSV exige environ 50 à 60 millions d'euros pour sa star, car le contrat du membre de l'équipe nationale marocaine court jusqu'en 2029.

Vincent Kompany considère Saibari comme une arme polyvalente capable de jouer à plusieurs postes offensifs. L'entraîneur a hautement apprécié les compétences techniques, la vitesse et la condition physique du joueur. La saison dernière, Ismael Saibari a disputé 27 matchs avec le PSV, marquant 15 buts et délivrant 8 passes décisives, contribuant grandement au titre de champion.

Si ce transfert se concrétise, Saibari deviendra le quatrième footballeur marocain de l'histoire du Bayern, après Medhi Benatia, Noussair Mazraoui et Adam Aznou. La direction du club munichois vise à conclure les négociations avant le début de la Coupe du Monde 2026, car la valeur du joueur pourrait augmenter considérablement après le tournoi.

Bayern MunichPSVTransfertVincent KompanyIsmael Saibari
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Capello révèle qui sera le nouveau sélectionneur de l'équipe d'ItalieCapello révèle qui sera le nouveau sélectionneur de l'équipe d'ItalieHier, 18:53Mirra Andreïeva remporte le titre de Roland-Garros 2026 !Mirra Andreïeva remporte le titre de Roland-Garros 2026 !Hier, 16:52La Serie A annonce le calendrier officiel des matchs pour la nouvelle saisonLa Serie A annonce le calendrier officiel des matchs pour la nouvelle saisonHier, 16:44Le combattant de l'UFC Shavkat Rakhmonov se réconcilie avec sa femmeLe combattant de l'UFC Shavkat Rakhmonov se réconcilie avec sa femmeHier, 15:31Patrice Evra sur Lamine Yamal : « Je l'aurais mangé tout cru ! »Patrice Evra sur Lamine Yamal : « Je l'aurais mangé tout cru ! »Hier, 14:45
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé