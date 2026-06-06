Nouveau problème dans les tribunaux américains : l'intelligence artificielle augmente le nombre de plaintes

Le nombre de citoyens se représentant eux-mêmes sans avocat dans les tribunaux américains augmente fortement, et les juges associent cela à la diffusion des technologies d'intelligence artificielle (IA). Selon une étude analysant 4,5 millions d'affaires civiles de 2005 à 2026, la part des plaintes déposées sans avocat est passée de 11 % en 2022 à 16,8 % en 2025. La juge Maritza Braswell du Colorado souligne que les documents judiciaires présentent de plus en plus souvent des styles typiques des grands modèles de langage comme ChatGPT, des précédents fabriqués et des citations inexistantes. Rapporté par Ixbt.com rapport .

Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology et de l'Université de Californie du Sud ont examiné 1 600 documents à l'aide du détecteur Pangram. Les résultats ont montré que si seulement 1 % des documents présentaient des signes de génération en 2023, ce chiffre est passé à 18 % en 2026. Selon les juges, bien que le volume de documents ait augmenté, leur qualité s'est améliorée. Les requêtes, qui consistaient auparavant en une écriture manuscrite illisible ou des arguments confus, sont désormais rendues systématiques et compréhensibles grâce à Microsoft Copilot.

Cependant, l'amélioration de la qualité des textes n'a pas d'impact positif sur le succès des affaires judiciaires. Les parties sans avocat continuent de perdre dans les procédures impliquant des avocats professionnels. Le chercheur Joshua Levy explique que le processus judiciaire ne consiste pas seulement à préparer des documents et que la génération de texte ne résout qu'une partie du problème. Par exemple, après des publications sur le réseau Reddit, le nombre de plaintes préparées via Microsoft Copilot dans le Vermont est passé de 45 à 1 100 par an, mais l'efficacité est restée faible.

Actuellement, les tribunaux américains débattent d'une nouvelle question juridique : la confidentialité des communications des utilisateurs avec les chatbots. Alors qu'un tribunal du Michigan a reconnu la correspondance avec ChatGPT comme faisant partie du travail juridique protégé, un tribunal de New York a indiqué que cette confidentialité ne s'applique pas aux documents créés via Claude. La juge Allison Goddard souligne que l'intelligence artificielle crée parfois une fausse impression de chances de victoire, conduisant les gens à des frais de justice injustifiés.