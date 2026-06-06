L'UE protège les services numériques essentiels contre l'influence étrangère

La Commission européenne a présenté de nouvelles propositions visant à renforcer la souveraineté technologique de l'Union européenne. L'objectif principal de l'initiative est de réduire la dépendance envers les fournisseurs étrangers dans les domaines des services cloud, de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs. Selon la vice-présidente de la Commission européenne, Henna Virkkunen, l'Union doit être protégée contre le risque que des systèmes numériques vitaux soient désactivés par des États ou des entreprises étrangères. Rapporté par Ixbt.com actualités service.

Ces mesures concernent principalement l'infrastructure cloud utilisée par les services publics, les forces de l'ordre et les systèmes de défense. À Bruxelles, les inquiétudes grandissent concernant le Cloud Act américain adopté en 2018. Ce document permet aux autorités fédérales américaines d'accéder aux données stockées par les entreprises américaines même en dehors du pays, ce qui contredit les exigences européennes en matière de protection des données.

Selon les nouvelles propositions, les États membres de l'UE devront évaluer les risques des fournisseurs de services cloud utilisés dans des secteurs critiques tels que la défense, la justice pénale et le contrôle des frontières. Si un fournisseur est considéré comme une source de risque, les agences gouvernementales pourraient être contraintes de passer à une plateforme alternative. De plus, les fournisseurs étrangers devront prouver qu'ils ne partagent pas les données des utilisateurs européens avec leurs gouvernements.

Ces mesures pourraient compliquer davantage les relations entre l'Union européenne et l'administration de Donald Trump. La Computer and Communications Industry Association, qui comprend des géants comme Amazon et Google, a déjà averti que ces restrictions pourraient entraîner la fermeture du marché européen aux fournisseurs internationaux. Les experts estiment que les grandes entreprises technologiques intensifieront leurs activités de lobbying dans les prochains mois pour protéger leurs intérêts.