date
category Жамият

Наманган вилоятида газ заправкада «Жигули» ёниб кетди

Наманган вилоятида газ заправкада «Жигули» ёниб кетди
Наманган вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси Наманган туманидаги газ заправкада автомобил ёниб кетиши билан боғлиқ ҳолат юзасидан маълумот берди.

Қайд этилишича, 15 май куни соат 19:48 да Наманган тумани Деҳқонобод МФЙ ҳудудида жойлашган автомобилларга газ тўлдириш компрессор шохобчаси ҳудудида «Жигули» русумли транспорт воситаси ёнғин чиққани бўйича ФВБга хабар келиб тушган.

Хабарга асосан ёнғин-қутқарув экипажи айтилган манзилга етиб борган ва ўт ўчирувчилар ҳамда шохобча ишчилари билар биргаликда ёнғин бартараф этилган.

Ёнғин оқибатида «Жигули»нинг салон қисми тўлиқ ёниб зарарланган.

Ёнғин оқибатида фуқаролар куйиб, тан жароҳати олиш ҳолати кузатилмаган ва шохобча биносига зарар етмаган. Ҳозирда ҳолат юзасидан терговга қадар суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
Наманган ВилоятиЖигули АвтомобилиГаз ЗаправкаЁнғин ХодисасиФавқулодда ВазиятТергув Ишлари
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
Шоу-бизнес
Муниса Ризаева ўғли билан: ширинтой илк марта оммага кўриниш берди!
Самарқандда
80 ёшли отахоннинг 3 килограммлик буқоғи муваффақиятли олиб ташланди
Албатта,
Лола 12 йил деганда АҚШда яшовчи синглиси Анора билан кўришди (видео)
Наманган шаҳридаги
Боғча тарбиячиси 3 ёшли болани шеър ёдламагани учун уриб, шол қилиб қўйди
Самарқанд
Суд қарори билан “қўзиқорин” бинони бузиш ишлари бошланган
Андижон вилоятида
Андижондаги фабрика фаолиятидан сўнг Жанубий Фарғона канали ифлосланди
Янгиликлар » Жамият » Наманган вилоятида газ заправкада «Жигули» ёниб кетди

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари

Тошкент вилоятида содир бўлган ушбу фожиали воқеа нафақат
Икки опа-сингил бир эркакка турмушга чиқиб, турли шароитларда вафот этди
Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ туманида ёдда қоладиган ва
Тошкентда юк машинаси билан cобалт авария бўлди ва ёниб кетди
Андижон вилоятида кузатилган ЙТҲ ҳолати ижтимоий
Андижонда йўлда юк машинаси енгил автомобилга урилди
Ўзбекистонда сўнгги кунларда абитуриентларни олийгоҳга
Абитуриентларни ўқишга киритиш билан боғлиқ фирибгарлик фош этилди
Ўзбек эстрадаси ва янги авлод мусиқасининг ёрқин
Хонанда Насафий оила қурди (видео)
16 август куни Фарғона вилояти Бувайдин туманидаги
Ёш велосипеддаги бола йўлда автомобил тагида қолиб ҳалок бўлди — видео
Наманган шаҳридаги боғчалардан бирида ёш бола оёқлари
Боғча тарбиячиси 3 ёшли болани шеър ёдламагани учун уриб, шол қилиб қўйди
Самарқанд шаҳрида тез тиббий ёрдам машинасига йўл бермаган
Тез ёрдам машинасига йўл бермаган ҳайдовчига катта жарима қўйилди