Өзбекстанда 1 млн сумдық банкнот пайда болды ма? Орталық банк жауап берді

·65K·Экономика
Өзбекстанда 1 млн сумдық банкнот пайда болды ма? Орталық банк жауап берді

Әлеуметтік желілерде Өзбекстанда 1 млн сумдық банкнот айналымға шығарылғаны туралы хабарламалар тарады. Алайда Орталық банк бұл ақпаратты жоққа шығарып, оның шындыққа жанаспайтынын мәлімдеді.

Реттеуші азаматтарды мұндай хабарламаларға сенбеуге және ақша белгілерінің жаңа үлгілері туралы ақпаратты тек Орталық банктің ресми парақшаларынан алуға шақырды.

Қазіргі таңда ең ірі банкнот қандай?

Орталық банктің ресми мәліметтеріне сәйкес, Өзбекстанда айналымдағы ең ірі номиналдағы қағаз ақша — 200 мың сумдық банкнот. Ол 2022 жылы айналымға шығарылған, оның дизайны Ұлы Жібек жолы мен Ферғана алқабының ежелгі тарихына арналған.

Сондай-ақ, айналымда 1 мың, 2 мың, 5 мың, 10 мың, 20 мың, 50 мың және 100 мың сумдық банкноттар да бар. Ал монеталар 50, 100, 200, 500 және 1000 сумдық құнмен шығарылған.

Жаңа ақша белгілерін айналымға шығару Орталық банктің құзыретіне жатады. Мұндай банкноттар туралы ресми ақпарат тиісті тәртіппен жарияланады. Сол себепті әлеуметтік желілерде тарап жатқан, ресми растауы жоқ ақша суреттері мен хабарламаларға сақтықпен қарау қажет.

Орталық банк бір миллион сумдық банкноттың жалған екені туралы хабарлауда.
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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