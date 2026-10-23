Ганалық жалған пайғамбар адамзатты құтқару үшін кемелер салуда
Батыс Африкадағы Гана мемлекетінен шыққан, өзін пайғамбар деп жариялаған Эбо Ноа 25 желтоқсанда басталады деп күтілетін ақырзаман су тасқынынан адамзатты құтқару мақсатында алып ағаш кемелер салуда.
Христиан дінін ұстанушылардың көпшілігі үшін 25 желтоқсан қуаныш пен мерекеге толы күн болып саналады. Алайда Ганадан шыққан, өзін пайғамбар деп атап жүрген тұлғаның айтуынша, бұл күн биыл бүкіл Жер шарын қамтитын және үш жылға созылатын алапат су тасқынының басталуын білдіреді. Оның пікірінше, мұндай апаттан аман қалудың жалғыз жолы — Құдайдың өзіне салуды бұйырған ағаш кемелердің біріне міну.
Интернетте Эбо Исо және Игбо Ноа сияқты басқа да есімдермен танымал Эбо Ноа — өзіндік, дау-дамайға себеп болып жатқан және жеке басы туралы ақпарат аз адам. Оның айтуынша, Құдай оған Нұх пайғамбардың міндетін қайта атқаруды, адамзатты және басқа да жануарлар түрлерін тағы бір рет аспаннан келетін топан судан сақтап қалуды тапсырған. Бұл апат дәл Рождество мерекесі күні басталуы керек.
Әлеуметтік желілердегі танымалдылық және жұмбақ тұлға
Қазіргі заманғы Нұх ретінде танылып жатқан бұл адам туралы нақты мәліметтер өте аз. Тіпті оның шын есімі мен қай жерде тұратыны сияқты қарапайым ақпараттар да көпшілікке белгісіз. Соған қарамастан, ол әлеуметтік желілерде айтарлықтай үлкен аудитория жинап үлгерді.
Бірнеше ай бойы оның ескі, жыртық киіммен кітап оқып отырғаны немесе салынып жатқан ағаш кемелерді қарап жүргені түсірілген видеолар интернетте тарап келеді. Рождество мерекесі жақындаған сайын оның қызметіне деген қызығушылық одан сайын артуда.
Ганалық өзін пайғамбар деп атаушы тамыз айынан бері жақындап келе жатқанын айтып жүрген киелі кітаптағы су тасқыны туралы сөз қозғауда. Оның сөзіне қарағанда, Құдай оған онға дейін ағаш кеме салуды бұйырған.
Кейбір дереккөздерде бұл кемелер бірнеше мың адамды сыйдыра алатыны айтылса, басқа мәліметтерде олардың сыйымдылығы 600 миллион адамға дейін жетуі мүмкін екені атап өтіледі. Алайда мұндай алып сандар шындықтан тым алыс және асыра сілтенген болып көрінеді.
Мазақтар мен интернет қолданушыларының әзілдері
Күтілгендей, Эбо Ноа әлеуметтік желілерде көптеген сын мен келемежге ұшырауда. Қолданушылар оның салынып жатқан кемелері туралы түрлі әзіл-қалжың сұрақтар қоюда. Соның ішінде, кемелерде Wi-Fi бола ма немесе жолаушылар Cash App қызметін пайдалана ала ма деген сұрақтар да тараған.
Алайда ол мұндай әзілдерге сабырлы қарайтын сияқты. Эбо Ноаның айтуынша, Нұх пайғамбар да өз заманында адамдар тарапынан мазақталған, бірақ бұл жағдай оны мойнындағы міндетін орындаудан қайтармаған. Сол себепті ол да айналасындағылардың күлкісі мен күмәніне қарамастан, өз миссиясын жалғастырып жатқанын білдіруде.
Бір кездері Эбо Ноа ешкілер мен құстар сияқты жануарлар кемелер салынып жатқан аумаққа «құдайлық нұсқау негізінде» келе бастағанын да айтқан. Бірақ әзірге бұл мәлімдемелерді растайтын сенімді ақпараттар жоқ.
Оның құрылыс жұмыстарында пайдаланып жатқан кемелері сырттай қарағанда қарапайым ағаш қайықтарға ұқсайды. Олар бірнеше ондаған адамды да сыйдыруға қиналатындай күйде көрінеді. Сондықтан жүздеген миллион адам мен түрлі жануарларды сыйдыру туралы мәлімдемелер көпшілікте күмән тудыруда.
Эбо Ноа шынымен бар ма?
Эбо Ноа TikTok және Instagram сияқты әлеуметтік желілерде жүздеген мың жазылушыға ие. Алайда оның жеке басы мен қызметі туралы сұрақтар әлі де ашық күйінде қалуда.
Кейбір қолданушылар оның шынымен бар екеніне күмән келтіруде. Мәліметтерге қарағанда, Гананың ірі бұқаралық ақпарат құралдары оның жеке басын анықтауға немесе онымен байланысуға қол жеткізе алмаған. Кемелер салынып жатқан жердің нақты мекенжайы да белгісіз күйінде қалуда.
Сол себепті кейбіреулер Эбо Ноа бейнесі жасанды интеллект көмегімен жасалған болуы мүмкін деп болжайды. Алайда оның түскен видеолары әжептәуір шынайы көрінеді. Әзірге бұл болжамдарды растайтын немесе жоққа шығаратын сенімді дәлелдер келтірілмеген.
Эбо Ноаның жеке басы, уағыздары және жақындап келе жатқаны айтылған су тасқыны туралы мәлімдемелерін тәуелсіз түрде растау мүмкін емес. Сондықтан оның болжамдарының шындыққа қаншалықты сәйкес келетіні әзірге белгісіз.
Әзірге көпшілік үшін қалған жалғыз жол — Рождество мерекесі күнінің жақындауын күту. Дегенмен оның мәлімдемелері расталмағанын ұмытпау және шулы хабарларға сын көзбен қарау маңызды.
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