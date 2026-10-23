Rixsitilla Abdullayev екінші рет ата атанды

·41.7K·Мәдениет
Rixsitilla Abdullayev екінші рет ата атанды

Танымал актер Rixsitilla Abdullayevтің отбасында қуанышты оқиға орын алды. Өнер иесі екінші рет ата атанды. Оның ұлы Tojirahmon мен келіні Parvina Nig‘matullayeva тағы да ата-ана атанды. Отбасында ұл бала дүниеге келді.

Бұл жағымды жаңалық тек актердің жақындары үшін ғана емес, сонымен қатар оның жанкүйерлері үшін де қуанышты хабар болды. Енді Rixsitilla Abdullayev шығармашылық қызметімен қатар, ата болудың ерекше қуанышын да сезінуде.

Жаңа сәбидің дүниеге келуі отбасына одан да көп қуаныш пен береке әкелері сөзсіз. Жақындарының қуанышына ортақтасып жатқан жанкүйерлер де жас ата-ана мен сәбиге өздерінің ізгі тілектерін жолдауда.

Tojirahmon мен Parvina Nig‘matullayevaning тұңғышы Aisha есімді қыз. Ал олардың екінші сәбиіне әзірге есім қойылғаны немесе оның есімі қандай екені туралы ақпарат берілмеген.

Ақ киімдегі жас отбасының табиғат аясында сәбимен түскен суреті.
Rixsitilla AbdullayevTojirahmonParvina Nig‘matullayevaӨнерЖаңалықтар
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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