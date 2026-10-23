iPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағалары белгілі болды

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iPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағалары белгілі болды

iPhone 18 Pro:

256 GB — 1 559 доллар (Silver, Glacier, Black, Burgundy).

512 GB — 1 819 доллар.

1 TB — 2 899 доллар.

iPhone 18 Pro Max:

256 GB — 1 749 доллар (Black, Silver, Glacier).

256 GB — 1 799 доллар (Burgundy).

512 GB — 1 999 доллар (Black, Glacier), 2 019 доллар (Silver), 2 099 доллар (Burgundy).

1 TB — 2 699 доллар.

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

256 GB — 1 549 доллар (Silver), 1 579 доллар (Glacier), 1 589 доллар (Black, Burgundy).

512 GB — 1 869 доллар.

1 TB — 2 799 доллар.

iPhone 18 Pro Max:

256 GB — 1 759 доллар (Black, Silver), 1 779 доллар (Glacier), 1 809 доллар (Burgundy).

512 GB — 2 089 доллар (Black), 2 099 доллар (Silver, Burgundy, Glacier).

1 TB — 2 699 доллар (Black), 2 799 доллар (Burgundy), 2 999 доллар (Glacier, Silver).

Бағалар күн сайын өзгеруі мүмкін. Нақты ақпарат алу үшін сатушымен байланысу ұсынылады.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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