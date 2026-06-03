Смартфон: ыңғайлылықпен бірге тәуелділік те артып келеді

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Смартфон: ыңғайлылықпен бірге тәуелділік те артып келеді

Ұялы телефон адамзат тарихындағы ең үлкен технологиялық өнертабыстардың бірі болып саналады. Бүгінде ол тек байланыс құралы ғана емес, сонымен қатар банк, кітапхана, камера, теледидар және жұмыс құралы қызметін де атқарады.

Смартфондар өмірді айтарлықтай жеңілдетті. Адамдар кез келген нүктеден қарым-қатынас жасауға, ақпарат алуға, төлемдерді жүзеге асыруға және қашықтан жұмыс істеуге мүмкіндік алды. Бұл уақыт пен қаражатты үнемдеуге жағдай жасады.

Алайда кез келген технология сияқты смартфонның да оң және теріс тұстары бар. Бүгінде көптеген салалар дәл мобильді құрылғылардың әсерінен өз маңызын жоғалтуда. Мысалы, стационарлық телефондар, фотоаппараттар, радио және тіпті қағаз күнделіктер бұрынғыдай кең қолданылмайды.

Смартфондар ақпаратты тұтыну әдеттерін де түбегейлі өзгертті. Газет пен журналдардың орнын интернет басылымдары басты, ал теледидар аудиториясының үлкен бөлігі мобильді платформаларға көшті. Нәтижесінде адамдар ақпаратты жылдамырақ қабылдай бастады.

Сонымен қатар мамандар цифрлық тәуелділік мәселесіне де назар аударуда. Кейбір адамдар күннің басым бөлігін телефон экранының алдында өткізеді. Бұл зейіннің төмендеуіне, ұйқының бұзылуына және әлеуметтік байланыстардың әлсіреуіне әкелуі мүмкін.

Отбасылық қарым-қатынаста да смартфонның әсері байқалады. Бір бөлмеде отырған адамдардың бір-бірімен емес, құрылғымен көбірек уақыт өткізетін жағдайлары кездеседі. Бұл қарым-қатынас мәдениеті мен отбасылық жақындыққа кері әсерін тигізуі мүмкін.

Медициналық тұрғыдан алғанда, телефонды шамадан тыс пайдалану көздің талуы, мойын және омыртқа мәселелерінің қаупін арттырады. Ұзақ уақыт бір қалыпта отыру адам денсаулығы үшін қауіпті факторлардың бірі болып саналады.

Балалар мен жасөспірімдер мәселесі ерекше маңызға ие. Интернет пен әлеуметтік желілер олар үшін білім көзі болуы мүмкін, алайда бақылаусыз пайдалану зиянды контентке, уақыттың босқа кетуіне және психологиялық мәселелерге әкелуі ғажап емес.

Сондықтан мәселе смартфонның өзінде емес, оны қалай пайдалануда деген пікірлер көп. Технология адам өмірін жақсартуы да, қиындатуы да мүмкін. Бұл пайдаланушының мәдениеті мен жауапкершілігіне байланысты.

Қорытындылай келе, смартфон өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Ол көптеген құрылғылардың қызметін өз мойнына алғанымен, оның зиянды әсерлерінен қорғану үшін уақыт нормасын сақтау, жанды қарым-қатынасты сақтап қалу және цифрлық гигиена ережелерін ұстану маңызды.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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