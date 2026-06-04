«Хусанов «Барселона» стиліне сай ойыншы бола алады» — Алекс Рока
«Барселона» клубының Қырғызстандағы академиясының техникалық директоры Алекс Рока Eurasia Football басылымына берген сұхбатында Өзбекстан ұлттық құрамасының қорғаушысы Әбдіқадыр Хусановтың мансабы туралы пікір білдірді.
— Сіз «Барселона» жүйесінде жұмыс істедіңіз. Сіздің ойыңызша, Гвардиола басқарып отырған Әбдіқадыр Хусанов болашақта «Барселонаға» ауыса ала ма?
— Мен үшін Гвардиола — футболды өзгерткен бапкер. «Барселонадағы» жұмысы кезінде ол ойын туралы көзқарасымызды өзгертті, содан кейін бұл стильді басқа клубтарда да жалғастырды. Оның командалары ең жоғары деңгейде ойнайды.
Хусановта бұл стильге сай маңызды қасиеттер бар. Ол күшті, жылдам, алаңда тиімді қимылдайды және қысым астында ойнай алады. Бұл заманауи орталық қорғаушы үшін өте маңызды фактор.
«Манчестер Сити» әлемдегі ең күшті клубтардың бірі болып саналады. Онда жоғары бәсекелестік, жылдам ойын және үлкен талаптар бар. Ойыншының бейімделуі, уақыт және менталды даму қажет. Онда бұл потенциал бар. Енді маңыздысы — оның бұл процестен қалай өтетіні.
— Хусановтың Өзбекстаннан Англияға дейінгі жолы оңай болған жоқ. Ол бірден өзін көрсете алмады, денсаулығына қатысты мәселелер де болды. Содан кейін Беларусь және Франция чемпионаттары, ал қазір «Манчестер Сити» деңгейіне жетті. Бұл үлкен тарих. Солай емес пе?
— Иә, Хусановтың жолы бүкіл аймақ үшін үлгі. Егер өзбек футболшысы мұндай кезеңдерден өте алса, демек басқаларда да мүмкіндік бар. Мүмкін, енді скауттар Орталық Азияға көбірек назар аударады.
Алайда бұл деңгейде тек күшті және жылдам болу жеткіліксіз. Ойынды түсіну, жағдайды оқу және қысым астында шешім қабылдау да өте маңызды.
Гвардиола жүйесінде орталық қорғаушы тек допты тартып алатын ойыншы емес. Ол шабуылдарды бастайды, прессинг кезінде ойнайды және командалық ойын құруға көмектеседі. Егер Хусанов осы аспектілерді дамытса, одан әрі күшейеді.
— Демек, мұндай ойыншы «Барселона» философиясына сай келе ме?
— Иә. Гвардиоланың футболында ойынды түсіну, тез шешім қабылдау, доппен жұмыс істеу, дене позициясы және алаңды бақылау үлкен маңызға ие. Егер футболшы бұл дағдыларды дамытса, ол жоғарырақ деңгейге шыға алады. Хусановта оның негізі бар, қалғаны еңбекке, уақытқа және бейімделуге байланысты.
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