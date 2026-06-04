Бавария жаңа трансфер алдында: Компани мен Саибаридің кездесуінің сыры ашылды
Трансферлік нарық қызған шақта: Германияның Бавария клубы ПСЖ және басқа да грандтардың қызығушылығын тудырған Исмаэль Саибаридің трансферін аяқтауға жақын. Қаңтар айының соңында Чемпиондар лигасы аясында ПСВ-дан 2:1 есебімен жеңіске жеткеннен кейін, мюнхендіктердің бапкері Винсент Компани мен марокколық шабуылшы арасындағы жылы әңгіме көпшіліктің назарын аударған еді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Сол кезде Саибари бұл сұхбаттың трансферге қатысы жоқ екенін, бапкердің жай ғана ойынымен құттықтағанын айтқан болатын. Винсент Компани де шабуылшының шеберлігіне жоғары баға беріп, оның күшін, эпизод жасау қабілетін және қорғаныстағы көмегін ерекше атап өтті. Айта кету керек, Саибари Испанияда туғанымен, Бельгияда өсіп, Компанидің бұрынғы клубы РСК Андерлехт академиясында білім алған.
Арада алты ай өткен соң, бұл әңгіменің трансфер үшін іргетас болғаны белгілі болды. Бірқатар беделді басылымдардың хабарлауынша, 25 жастағы футболшы Бавариямен жеке келісімшарт бойынша уағдаластыққа жеткен. Компанимен болған соңғы сұхбат футболшының Мюнхен клубын таңдауында шешуші фактор болғаны айтылуда.
Қазіргі уақытта тек трансфер сомасы бойынша келіссөздер жалғасуда. ПСВ өз жұлдызы үшін рекордтық сома талап етуде, бұл соманың Ирвинг Лосаноның SSC Наполиге өткендегі 50 миллион еуродан асуы күтілуде. Ал Бавария қаржылық тепе-теңдікті сақтау үшін Брайан Сарагоса, Александр Нюбель, Саша Боэй және Жоау Палинья сияқты футболшыларды сатуға дайын.
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