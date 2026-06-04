Неймар жарақатына байланысты Бразилия құрамасының АҚШ-тағы жиынын жіберіп алады
Бразилия құрамасы Әлем чемпионаты алдында Мысырға қарсы өтетін соңғы бақылау ойынына өз жұлдызы Неймарсыз шығады. Шабуылшы жарақатына байланысты Кливленд қаласына баратын құрамнан ресми түрде шығарылды. «Сантос» жұлдызы уақытпен бәсекелесе отырып, құраманың жаттығу базасында қалып, қарқынды физиотерапиялық емдеуді жалғастырады. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Бразилия футбол конфедерациясы (CBF) бейсенбі күні жариялаған ресми мәлімдемесінде 34 жастағы футболшының Нью-Джерсидегі орналасуында қалатынын растады. Медициналық штаб ұзақ ұшу және саяхат шаршауынан гөрі, футболшының дене бітімін қалпына келтіруге бағытталған арнайы бағдарламаны таңдады. Мақсат — «Селесаоның» турнирдегі алғашқы ойынына дейін Неймарды сапқа қайтару.
Бұрынғы Пари Сен-Жермен және Барселона ойыншысы үш аптаға жуық уақыт бойы алаңға шыққан жоқ. Ол Бразилия чемпионаты аясында «Коритибаға» қарсы ойында балтыр бұлшықетінен жарақат алған еді. Бұлшықеттің жыртылуы ауыр болғандықтан, дәрігерлер сақтық шараларын қолдануда. Бүкіл елдің назары оның қалпына келу процесінде, себебі ол команданың ең шығармашыл ойыншысы болып саналады.
Құрама бас бапкері Карло Анчелотти жарақатқа қарамастан, Неймардың 2026 жылғы Әлем чемпионатында команда капитаны болатынын растады. «Неймар бізбен бірге болады. Оның Мароккоға қарсы алғашқы ойынға немесе Гаитимен ойынға дейін дайын болатынына сенеміз. Таңдалған 26 футболшының барлығы турнирге қатысады», — деді бапкер.
Дене бітімін қалпына келтіруден бөлек, Карло Анчелотти Неймармен тактикалық нұсқаулар бойынша жеке сөйлесті. Бразилия баспасөзінде футболшының дайындығына қатысты күмән болса да, бұрынғы Реал Мадрид жаттықтырушысы шабуылшының психологиялық тұрғыдан үлкен сынға дайын екеніне сенімді.
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