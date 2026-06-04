«Челсиді» қызықтырған талантты шабуылшы «Франкфуртке» ауысуы мүмкін
Францияның «Сент-Этьен» клубының түлегі және U20 құрамасының шабуылшысы Джилиан Н'Гессан карьерасын Германия Бундеслигасында жалғастыруы мүмкін. Трансфер сарапшысы Фабрицио Романоның мәліметінше, «Айнтрахт» Франкфурт 17 жастағы талантты өз қатарына қосу бойынша келіссөздерді бастады. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Н'Гессан өз отанындағы ең перспективалы жас футболшылардың бірі саналады. Ол биылғы маусымда «Сент-Этьеннің» негізгі құрамында сирек ойнағанымен, жас таланттарды ашуға маманданған «Айнтрахт» скауттарының назарын аудара алды. Футболшы Франция жастар құрамаларындағы нәтижелілігімен ерекшеленеді: U17 құрамасында 11 ойында 11 гол, U16 құрамасында 14 ойында 12 гол соқты.
Қызығы, қаңтар айында Лондонның «Челси» клубы осы шабуылшы үшін 8 миллион еуро ұсынған еді. Алайда сол кезде «Сент-Этьен» басшылығы жоғары дивизионға қайту мақсатында негізгі таланттарын сатудан бас тартты. L'Équipe басылымының хабарлауынша, клубтың элитаға қайта алмауы қаржылық стратегияны өзгертіп, Н'Гессанды қоса алғанда, бірқатар жетекші ойыншыларды сатуға мәжбүрлеп отыр.
«Челси» сияқты алып клубтардың қызығушылығына қарамастан, «Айнтрахт» Франкфурт жас француз футболшылары үшін тамаша трамплин қызметін атқарады. Сондықтан Джилиан Н'Гессанның карьерасын дәл Германияда жалғастыру нұсқасы қазір ең шынайы болып тұр.
…