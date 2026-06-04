«Челсиді» қызықтырған талантты шабуылшы «Франкфуртке» ауысуы мүмкін

·177·Спорт
«Челсиді» қызықтырған талантты шабуылшы «Франкфуртке» ауысуы мүмкін

Францияның «Сент-Этьен» клубының түлегі және U20 құрамасының шабуылшысы Джилиан Н'Гессан карьерасын Германия Бундеслигасында жалғастыруы мүмкін. Трансфер сарапшысы Фабрицио Романоның мәліметінше, «Айнтрахт» Франкфурт 17 жастағы талантты өз қатарына қосу бойынша келіссөздерді бастады. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Н'Гессан өз отанындағы ең перспективалы жас футболшылардың бірі саналады. Ол биылғы маусымда «Сент-Этьеннің» негізгі құрамында сирек ойнағанымен, жас таланттарды ашуға маманданған «Айнтрахт» скауттарының назарын аудара алды. Футболшы Франция жастар құрамаларындағы нәтижелілігімен ерекшеленеді: U17 құрамасында 11 ойында 11 гол, U16 құрамасында 14 ойында 12 гол соқты.

Қызығы, қаңтар айында Лондонның «Челси» клубы осы шабуылшы үшін 8 миллион еуро ұсынған еді. Алайда сол кезде «Сент-Этьен» басшылығы жоғары дивизионға қайту мақсатында негізгі таланттарын сатудан бас тартты. L'Équipe басылымының хабарлауынша, клубтың элитаға қайта алмауы қаржылық стратегияны өзгертіп, Н'Гессанды қоса алғанда, бірқатар жетекші ойыншыларды сатуға мәжбүрлеп отыр.

«Челси» сияқты алып клубтардың қызығушылығына қарамастан, «Айнтрахт» Франкфурт жас француз футболшылары үшін тамаша трамплин қызметін атқарады. Сондықтан Джилиан Н'Гессанның карьерасын дәл Германияда жалғастыру нұсқасы қазір ең шынайы болып тұр.

ЧелсиАйнтрахт ФранкфуртТрансферлерДжилиан Н'ГессанБундеслига
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Испания құрамасы Иракпен кездесуде күтпеген тең нәтиже тіркедіБүгін, 05:04Бавария өз талантын сақтап қалғысы келеді: Ибрагимович үшін жаңа жоспарБүгін, 04:33Бавария өз таланты Арион Ибрагимович бойынша соңғы шешім қабылдадыБүгін, 04:10«Наполи» президенті Кевин Де Брёйне мен Ромелу Лукакуды сатумен қорқыттыБүгін, 19:16«Ливерпуль» жаңа бас бапкердің есімін жариялады: Арне Слоттың орнын кім басады?Бүгін, 19:13
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi