Душан Влахович пен «Ювентус» арасындағы жанжал: Шабуылшы команданы кетеді

·143·Спорт
Душан Влахович пен «Ювентус» арасындағы жанжал: Шабуылшы команданы кетеді

Келіссөздер үстелінде туындаған ciddi келіспеушіліктен кейін Душан Влахович «Ювентус» клубын еркін агент ретінде тастап кетуге жақын. Сербия құрамасының шабуылшысы Турин клубы басшылығының қатты наразылығын тудырды. Италиялық Tuttosport басылымының хабарлауынша, жанжал оның жалақысының канадалық шабуылшы Джонатан Дэвидпен салыстырылуынан туындаған. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.

Хабарларға сәйкес, Влахович келіссөздерді провокациялық сұрақпен бастады: «Неліктен мен Дэвидпен бірдей жалақы алуым керек?». Бұл сұрақ клуб шенеуніктерін ашуландырды. Қазіргі уақытта тараптардың қаржылық талаптары бір-біріне мүлдем қайшы келеді. Келісімшартының соңғы жылында 26 жастағы сербиялық форвард бонустармен қоса 12 миллион евро тапты.

Клубтың шығындарды қысқарту стратегиясына сәйкес, «Ювентус» оған 6 миллион евро және бонустардан тұратын жаңа келісім ұсынды — дәл осындай пакет Джонатан Дэвидке де арналған еді. Алайда Влахович таза 8 миллион евро және қосымша ынталандыруды қатаң түрде талап етуде. Қазіргі уақытта туриндіктер белгілеген 7 миллион евролық жалақы шегіне тек Кенан Йылдыз сәйкес келеді.

«Ювентус» директоры Джорджо Кьеллини келіссөздердің сәтсіз аяқталғанын ресми түрде растады. Бұрынғы қорғаушының пікірінше, Влахович карьерасын шетелде жалғастыруы мүмкін, өйткені А сериясының ешбір клубы оның қаржылық талаптарын қанағаттандыра алмайды. «Наполи» шабуылшыға қызығушылық танытқанымен, неапольдіктердің қаржылық мүмкіндіктері жеткіліксіз екені айтылады.

Қазіргі уақытта «Атлетико Мадрид», «Бавария» және «Челси» сияқты клубтар Влахович үшін күресте фаворит болып саналады. Әсіресе, Лондонның «Челси» клубы сол аяқпен соғатын шабуылшыны тегін алу мүмкіндігін жоғары бағалауда. «Бавария» да шабуыл сызығын күшейту мақсатында сербиялық футболшының айналасындағы жағдайды мұқият бақылап отыр.

ЮвентусДушан ВлаховичТрансферлерБаварияЧелси
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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