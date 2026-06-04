Бавария Штутгарттың трансферлік жоспарларына кедергі келтіруі мүмкін
Германияның VfB Stuttgart клубы Нидерланды чемпионатының жас таланттарының бірін өз қатарына қосқысы келеді. Omroep Gelderland басылымының хабарлауынша, швабтар NEC Nijmegen жартылай қорғаушысы, 22 жастағы Кодеи Саноны жазғы трансферлік терезе үшін негізгі мақсат етіп белгілеген. Mainz клубының ойыншысы Кайшу Саноның інісі болып табылатын бұл футболшы өткен маусымда Eredivisie аясында өзін жақсы көрсете білді. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.
Қысқы трансферлік терезе кезінде оған Ajax және Nottingham Forest сияқты клубтардан қызығушылық болған еді, бірақ Nijmegen өз көшбасшысын жібермеді. Сано маусымды 3 гол және 7 нәтижелі паспен аяқтады. Оның әмбебап қасиеттері – тірек және шабуылдаушы жартылай қорғаушы позицияларында, сондай-ақ сол қанатта ойнай алуы көптеген грандтардың назарын аударуда. Атап айтқанда, PSG және басқа ірі командалар да жағдайды бақылап отыр.
Жағдайға Бавария да жанама түрде әсер етуі мүмкін. Мюнхендіктер PSV Eindhoven жұлдызы Исмаэль Саибаримен жеке келісімге жетті және трансфер бойынша келіссөздерге дайындалуда. Егер Саибари Баварияға ауысса, PSV оның орнына дәл Кодеи Саноны сатып алуға тырысады. Бұл VfB Stuttgart үшін ciddi бәсекелестік тудырады.
Eindhovens Dagblad басылымының мәліметінше, PSV өз футболшысы Саибари үшін 60 миллион еуродан астам қаражат талап етуде. Егер бұл трансфер жүзеге асса, бұл Eredivisie чемпиондары үшін рекордтық сома болады. Штутгарт өз кезегінде Анджело Штиллер сияқты көшбасшыларының кету ықтималдығы аясында Саноны құрамға қосуды қатты қалайды.
Сондай-ақ, VfB Stuttgart өткен жылы Real Madrid командасынан 3 миллион еуроға сатып алған Чема Андрес мәселесі де күмән тудыруда. Себебі, Испания алыбы футболшыны қайта сатып алу құқығын өзіне сақтап қалған. Сондықтан неміс клубы жартылай қорғау сызығын күшейту үшін Кодеи Сано трансферіне қатысты мұқият ойлануда.
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