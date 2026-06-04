Шавкат Мирзиёев Петербургте Путинмен маңызды кездесу өткізеді (фото)
Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев Ресей Федерациясына сапары аясында Санкт-Петербург қаласына келді. Мемлекет басшысын «Пулково» халықаралық әуежайында Ресей үкіметі төрағасының бірінші орынбасары Денис Мантуров, Санкт-Петербург қаласының губернаторы Александр Беглов және басқа ресми тұлғалар қарсы алды.
Сапардың жоғары деңгейдегі саяси және экономикалық диалогтармен маңызды болуы күтілуде. Бағдарламаға сәйкес, бүгін Өзбекстан көшбасшысы Ресей президенті Владимир Путинмен кездесу өткізеді. Осы әңгімелесуде екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелері, экономикалық байланыстар, өнеркәсіп, энергетика, инвестициялар және аймақтық ынтымақтастық бағыттары талқылануы мүмкін.
Әсіресе, сапар аясында Өзбекстандағы алғашқы интеграцияланған атом электр стансасы реакторының құрылысын бастау рәсіміне қатысу ерекше назар аудартады. Бұл жоба елдің энергетикалық жүйесі үшін маңызды стратегиялық қадам ретінде бағалануда. Себебі алдағы жылдары электр энергиясына деген сұраныс артады деп күтілуде және жаңа көздерді іске қосу экономикалық даму үшін маңызды фактор болып табылады.
Атом энергетикасы саласындағы ынтымақтастық Өзбекстан үшін ұзақ мерзімді маңызға ие. Мұндай ірі жобалар тек электр энергиясын өндіру көлемін арттыру үшін ғана емес, сонымен қатар өнеркәсіп, технология, мамандар даярлау және инфрақұрылымды дамыту тұрғысынан да үлкен маңызға ие. Сондықтан бұл рәсім екі мемлекет арасындағы энергетикалық ынтымақтастықта жаңа кезеңді бастауы мүмкін.
Шавкат Мирзиёевтің Санкт-Петербургке сапары 29-шы Петербург халықаралық экономикалық форумы қарсаңында жүзеге асырылуда. 5 маусымда мемлекет басшысының форумның негізгі іс-шараларына қатысуы жоспарланған. Бұл форум дәстүрлі түрде әртүрлі елдердің ресми тұлғалары, ірі компаниялар басшылары, инвесторлар және сарапшылар қатысатын беделді экономикалық алаң болып саналады.
Өзбекстан үшін мұндай халықаралық форумдарға қатысу жаңа инвестициялық жобаларды ілгерілетуге, экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге және шетелдік серіктестермен практикалық диалогтарды нығайтуға мүмкіндік береді. Соңғы жылдары еліміз сыртқы экономикалық байланыстарды белсенді дамытып, энергетика, көлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және технология салаларындағы жаңа серіктестіктерге ерекше назар аударуда.
Ресей Өзбекстанның маңызды сауда-экономикалық серіктестерінің бірі болып табылады. Екі мемлекет арасында еңбек миграциясы, өнеркәсіптік кооперация, көлік логистикасы, білім беру, энергетика және өңіраралық ынтымақтастық бағыттары бойынша кең байланыстар бар. Осы тұрғыдан алғанда, Санкт-Петербургтегі кездесу және форум аясындағы диалогтар практикалық нәтижелерге бай болуы күтілуде.
Мирзиёев пен Путин арасындағы кездесу сапардың ең маңызды саяси бөлігі болады. Тараптар стратегиялық серіктестік және одақтастық қарым-қатынастарды одан әрі нығайту, ірі бірлескен жобаларды жүзеге асыру және аймақтағы өзекті мәселелер бойынша пікір алмасуы мүмкін.
Осылайша, Өзбекстан президентінің Санкт-Петербургке сапары бір мезгілде саяси диалог, экономикалық форум және энергетика саласындағы маңызды жобамен байланысты. Бұл сапардың маңыздылығын одан әрі арттырады.
Енді назар бүгінгі жоғары деңгейдегі кездесуге және 5 маусымда өтетін Петербург халықаралық экономикалық форумының негізгі іс-шараларына аударылады. Күтілетін келіссөздер мен келісімдер Өзбекстанның болашақ экономикалық ынтымақтастық бағыттарына жаңа серпін бере алады.
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