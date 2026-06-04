Фабио Капелло Кевин Де Брёйне мен Антонио Конте арасындағы жанжалға қатысты пікір білдірді

·90·Спорт
Фабио Капелло Кевин Де Брёйне мен Антонио Конте арасындағы жанжалға қатысты пікір білдірді

Италия құрамасы мен «Реал Мадрид» клубының бұрынғы бас бапкері Фабио Капелло Кевин Де Брёйненің Антонио Контеге қарата айтқан сынына күрт жауап қайтарды. Бұған дейін бельгиялық плеймейкер бапкердің «Наполиден» кеткеніне қуанышты екенін ашық мойындаған болатын. Капелло футболшыны өз сәтсіздіктері үшін басқаларды кінәлауда айыптады. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.

Sky Sport Italia басылымына берген сұхбатында Капелло былай деді: «Адамдар әрдайым басқаларды кінәлауға дағдыланған, шын мәнінде олар айнаға қарауы керек. Де Брёйне командаға келгенде, бүкіл ойын жүйесі тек оның мүддесі үшін өзгереді деп күтті ме? Менің ойымша, Конте тактикалық таңдауда команда мүддесін бірінші орынға қойды. Мен Де Брёйнені құрметтеймін, бірақ ол сөйлер алдында өз ар-ожданына құлақ асуы керек еді».

Жанжал 34 жастағы футболшының «Наполидегі» қорғаныс стиліне наразылығынан туындады. «Манчестер Ситидің» бұрынғы жұлдызы Конте қолданған 5-4-1 тактикалық схемасы оның шығармашылық қабілеттерін шектегенін атап өтті. А сериясы маусымын екінші орынмен аяқтағанына қарамастан, Де Брёйне бапкермен көзқарастары мүлдем бөлек екенін және оның кетуі өзі үшін жағымды жағдай болғанын жасырмады.

Антонио Конте өз кезегінде клубтағы атмосфера және ішкі келіспеушіліктерге байланысты отставкаға кеткенін мәлімдеді. Бапкер «Наполи» ұжымын біріктіре алмағанын мойындап, клуб айналасындағы «улы» адамдардың командаға зиян келтіріп жатқанын айтты. Оның сөзінше, командаға лайк жинаушылар емес, оны шын жүректен сүйетін салмақты адамдар қажет.

Кевин Де БрёйнеАнтонио КонтеФабио КапеллоНаполиА сериясы
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Испания құрамасы Иракпен кездесуде күтпеген тең нәтиже тіркедіБүгін, 05:04Бавария өз талантын сақтап қалғысы келеді: Ибрагимович үшін жаңа жоспарБүгін, 04:33Бавария өз таланты Арион Ибрагимович бойынша соңғы шешім қабылдадыБүгін, 04:10«Наполи» президенті Кевин Де Брёйне мен Ромелу Лукакуды сатумен қорқыттыБүгін, 19:16«Ливерпуль» жаңа бас бапкердің есімін жариялады: Арне Слоттың орнын кім басады?Бүгін, 19:13
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi