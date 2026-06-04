Фабио Капелло Кевин Де Брёйне мен Антонио Конте арасындағы жанжалға қатысты пікір білдірді
Италия құрамасы мен «Реал Мадрид» клубының бұрынғы бас бапкері Фабио Капелло Кевин Де Брёйненің Антонио Контеге қарата айтқан сынына күрт жауап қайтарды. Бұған дейін бельгиялық плеймейкер бапкердің «Наполиден» кеткеніне қуанышты екенін ашық мойындаған болатын. Капелло футболшыны өз сәтсіздіктері үшін басқаларды кінәлауда айыптады. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.
Sky Sport Italia басылымына берген сұхбатында Капелло былай деді: «Адамдар әрдайым басқаларды кінәлауға дағдыланған, шын мәнінде олар айнаға қарауы керек. Де Брёйне командаға келгенде, бүкіл ойын жүйесі тек оның мүддесі үшін өзгереді деп күтті ме? Менің ойымша, Конте тактикалық таңдауда команда мүддесін бірінші орынға қойды. Мен Де Брёйнені құрметтеймін, бірақ ол сөйлер алдында өз ар-ожданына құлақ асуы керек еді».
Жанжал 34 жастағы футболшының «Наполидегі» қорғаныс стиліне наразылығынан туындады. «Манчестер Ситидің» бұрынғы жұлдызы Конте қолданған 5-4-1 тактикалық схемасы оның шығармашылық қабілеттерін шектегенін атап өтті. А сериясы маусымын екінші орынмен аяқтағанына қарамастан, Де Брёйне бапкермен көзқарастары мүлдем бөлек екенін және оның кетуі өзі үшін жағымды жағдай болғанын жасырмады.
Антонио Конте өз кезегінде клубтағы атмосфера және ішкі келіспеушіліктерге байланысты отставкаға кеткенін мәлімдеді. Бапкер «Наполи» ұжымын біріктіре алмағанын мойындап, клуб айналасындағы «улы» адамдардың командаға зиян келтіріп жатқанын айтты. Оның сөзінше, командаға лайк жинаушылар емес, оны шын жүректен сүйетін салмақты адамдар қажет.
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