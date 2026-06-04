Реал Мадрид Жозе Моуринью үшін 15 миллион евро төлеуге дайын
Португалияның «Бенфика» клубы Реал Мадрид президенті Флорентино Перестен Жозе Моуринью бойынша ресми ұсыныс түскенін растады. Лиссабон клубының Португалия бағалы қағаздар нарығы жөніндегі комиссиясына (CMVM) жіберген мәлімдемесіне сәйкес, Мадрид клубы маманның келісімшартындағы өтемақыны төлеуге дайын екенін білдірген. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Бұл әрекеттер Сантьяго Бернабеуда өтетін президенттік сайлаумен тікелей байланысты. Қазіргі президент Флорентино Перес өз басты қарсыласы Энрике Рикельмемен күресте Жозе Моуринью нұсқасын басты козырь ретінде пайдалануда. Егер жексенбідегі сайлауда Перес жеңіске жетсе, Ерекше біреудің Мадридке оралуы ресми түрде рәсімделеді.
Бенфика басшылығы өз бапкерін тегін жібергісі келмейді. Ресми хабарламада айтылғандай, Жозе Моуринью Ла Лигаға оралуы үшін оның келісімшартындағы 15 миллион еуролық тармақ іске қосылуы шарт. Бұл сома бапкердің Лиссабон клубындағы соңғы жылдардағы жылдық жалақысына тең.
Перестің қарсыласы Энрике Рикельме сайлауда жеңіске жетсе, Манчестер Сити жұлдыздары Эрлинг Холанд пен Родримен келісімшарт жасасатынын уәде еткен еді. Оған жауап ретінде Флорентино Перес тәжірибелі бапкер кандидатурасын алға тарту арқылы клуб мүшелерінің сеніміне ие болуға ұмтылуда.
Қызығы, сәрсенбі күні әлеуметтік желілерде Жозе Моуриньюның Мадридке оралуға келісім бергені бейнеленген видео тарады. Кейінірек бапкер бұл видео жасанды интеллект (AI) көмегімен жасалғанын мәлімдеді. Соған қарамастан, Перестің науқаны португалиялық маманның оралуы бойынша насихат жұмыстарын жалғастыруда.
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