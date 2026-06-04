Жозе Моуринью Реал Мадридтің бас бапкері болуы мүмкін: негізгі шарт белгілі
Жозе Моуринью күтпеген жерден Реал Мадридтің бас бапкерлігіне қайта оралуы мүмкін. Алайда бұл тағайындау клуб президенттігіне өтетін сайлау нәтижелеріне тікелей байланысты. Қазіргі президент Флорентино Перес сайлаушыларды өз жағына аудару үшін португалиялық маманның кандидатурасын пайдалануда. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Президенттік жарыста Флорентино Перес пен оның қарсыласы Энрике Рикельме бәсекелесуде. Перес командаға Жозе Моуринью мен Ибраима Конатені әкелетінін уәде етсе, Рикельме сайлаушыларды ірі трансферлермен — Эрлинг Холанд пен Родри арқылы таңғалдыруға тырысуда. Жексенбіде өтетін сайлау клубтың болашақ бағытын айқындайды.
Флорентино Перес Жозе Моуриньюмен келісімге қол жеткізілгенін көрсететін видеоны ұсынды. Онда 63 жастағы бапкер Реал Мадрид формасында көрінген. Бенфика клубы да биржа арқылы Перес жеңіске жетсе, Моуринью үшін 15 миллион еуро көлемінде өтемақы төленетінін растады. Бұл бұрын болжанған 6 миллион еуродан әлдеқайда көп.
Қарсылас кандидат Энрике Рикельме Манчестер Сити жұлдыздарын нысанаға алды. Ол Эрлинг Холандтың Реал Мадрид сапында ойнауға ниетті екенін атап өтіп, дүйсенбіден бастап Родри бойынша да келіссөздер басталатынын уәде етті. Рикельменің сөзінше, ол президент болып сайланса, Родри міндетті түрде Мадрид клубының ойыншысына айналады.
Қазіргі уақытта Флорентино Перес Ливерпуль қорғаушысы Ибраима Конатені еркін агент ретінде қолға түсіруді жоспарлап отыр. Екі кандидат арасындағы күрес Реал Мадрид жанкүйерлеріне қызу трансферлік терезені уәде етеді. Қорытынды шешім жексенбідегі дауыс беру процесінен кейін нақты болады.
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