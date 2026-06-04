Audi R8 орнына жаңа V8 гибридті суперкарын таныстырды

·80·Авто
Audi R8 орнына жаңа V8 гибридті суперкарын таныстырды

Audi компаниясы R8 моделінің орнын басатын, шектеулі тиражбен шығарылатын жаңа Nuvolari суперкарын таныстырды. Қуаты 987 а.к. болатын бұл V8 гибридті моделі брендтің жаңа флагманына айналады. Компания басшысы Гернот Дёлльнердің сөзінше, бұл автокөлік брендтің болашағы үшін ерекше мәлімдеме қызметін атқарады. Бұл туралы Autocar.co.uk хабар таратады.

Nuvolari 4,0 литрлік қос турбиналы қозғалтқыш және үш электр қозғалтқышымен жабдықталған, бұл оны неміс бренді тарихындағы ең жылдам және ең қуатты сериялық автокөлікке айналдырады. Онда белсенді аэродинамика, көміртекті талшықты корпус және тарту күшін бөлетін толық жетекті жүйе сияқты Formula 1 технологиялары қолданылған. Келесі жылдың басында сатылымға шығуы күтілетін бұл модельден барлығы 499 дана шығарылады.

Жаңа суперкар — Audi брендінің былтыр Concept C моделі арқылы таныстырған жаңа дизайн тілін бойына сіңірген алғашқы сериялық автокөлік. Nuvolari техникалық негізі мен қуат агрегаттарын Volkswagen Group құрамындағы Lamborghini брендінің жаңа Temarario моделімен бөліседі. Бұл дәстүр бұрынғы R8 моделінің Lamborghini Gallardo және Huracán-мен ынтымақтастығына ұқсас.

Автокөліктің атауы аңызға айналған жарысшы Тацио Нуволаридің құрметіне қойылған, ол өз кезегінде Audi-дің ізашары болған Auto Union командасында өнер көрсеткен. Бұл жоба Audi-дің F1 жарыстарындағы дебюттік маусымына орай, рекордтық 14 ай ішінде әзірленді. Жоба үстінде Audi, оның F1 командасы және Lamborghini инженерлерінен құралған біріккен топ жұмыс істеді.

AudiNuvolariСуперкарГибридАвтокөлік
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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