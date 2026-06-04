Бавария Германия құрамасының қорғаушысымен келісімге келді

·113·Спорт
Бавария Германия құрамасының қорғаушысымен келісімге келді

Мюнхеннің Бавария клубы Айнтрахт Франкфурт жұлдызы Натаниэль Браунның трансфері бойынша маңызды қадам жасады. Мәліметтерге сүйенсек, Бавария басшылығы мен футболшы арасында толық ауызша келісімге қол жеткізілген. Винсент Компани басқаратын команда құрамды жаңарту барысында 22 жастағы сол қаптал қорғаушысын негізгі мақсат ретінде белгілеген. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Бундеслигадағы жарқын ойындарымен танымал Натаниэль Браун қазіргі уақытта Германия құрамасы сапында Әлем чемпионатына дайындалып жатыр. Хабарламаларға сәйкес, футболшы Мюнхен клубымен 2031 жылға дейінгі ұзақ мерзімді келісімшарт шарттарын қабылдаған. Бавария оны тек қорғаныста ғана емес, қаптал жартылай қорғаушы позициясында да ойнай алатын әмбебап футболшы ретінде қарастыруда.

Дегенмен, клубтар арасындағы келіссөздер әлі аяқталған жоқ. Айнтрахт Франкфурттың спорт директоры Маркус Креше талантты қорғаушы үшін 60 миллион евро талап етуде. Бұл жоғары баға трансфердің кешігуіне немесе толығымен тоқтап қалуына әкелуі мүмкін. Бавария әлі бұл соманы төлеуге толық келісім берген жоқ.

Жағдайдың мұндай белгісіздігі Еуропаның басқа алып клубтарында үміт оятуда. Арсенал, Манчестер Сити және Реал Мадрид клубтары да Натаниэль Браун үшін күреске қосылуы мүмкін. Әсіресе, Арсенал қорғанысты нығайту үшін бұл футболшыны өз қысқа тізіміне қосты. Егер Бавария қаржылық мәселелерді тез шешпесе, Лондон клубы трансферді өз пайдасына шешеді деп күтілуде.

Өткен маусымда Натаниэль Браун Франкфурт клубы сапында 42 ойын өткізіп, 4 гол соғып, 6 нәтижелі пас берді. Оның командасы Бундеслигада 8-орын алып, еврокубоктерден тыс қалғанымен, футболшының жеке көрсеткіштері топ-клубтардың назарын аударуды жалғастыруда.

БаварияРеал МадридАрсеналТрансферлерБундеслига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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