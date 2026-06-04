Рафаэл Леао «Миланнан» кетуге жақын: «Галатасарай» оған екі есе көп жалақы ұсынды
Португалиялық талантты шабуылшы Рафаэл Леао А сериясындағы карьерасын аяқтап, Түркия чемпионатына ауысуы мүмкін деп күтілуде. Соңғы хабарларға сәйкес, Ыстамбұлдың «Галатасарай» клубы футболшы үшін негізгі үміткерге айналды. «Сан-Сирода» өткізген қиын маусымнан кейін Леао түрік грандынан қаржылық жағынан өте тартымды ұсыныс алды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
La Gazzetta dello Sport басылымының жазуынша, «Галатасарай» Рафаэл Леаоға жылына 10 миллион еуро жалақы және қосымша бонустар уәде етуде. Бұл оның қазіргі «Милан» клубында алып жүрген 5,5 миллион еуролық жалақысынан дерлік екі есе көп. Түрік клубы Мауро Икарди және Виктор Осимхен сияқты жұлдыздарды өз қатарына қосқаннан кейін, енді Леаоны келесі негізгі трансферлік мақсатына айналдырды.
26 жастағы футболшының өзі де Португалия құрамасында жүргенде жаңа шақыруға дайын екенін ашық мәлімдеді. «Милан» Чемпиондар лигасының жолдамасынан айырылған сәтсіз маусымнан кейін Леао: «Мен барымды салдым, енді басқа лигада жаңа сын-қатерлерді қалаймын», - деп атап өтті. Бұл мәлімдеме клуб пен футболшы арасындағы қарым-қатынастың аяқталғанын білдіреді.
Дегенмен, бұл трансфер процесі тамыз айына дейін созылуы мүмкін. «Милан» қазіргі уақытта жаңа бас бапкер мен спорт директорын іздеумен айналысып жатса, «Галатасарай» Түркия Суперлигасындағы легионерлер лимитіне байланысты алдымен құрамдағы шетелдік футболшыларды сатуы тиіс. Осыдан кейін ғана түріктер ресми ұсыныспен Италия клубына жүгіне алады.
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