Рафаэл Леао «Миланнан» кетуге жақын: «Галатасарай» оған екі есе көп жалақы ұсынды

·173·Спорт
Рафаэл Леао «Миланнан» кетуге жақын: «Галатасарай» оған екі есе көп жалақы ұсынды

Португалиялық талантты шабуылшы Рафаэл Леао А сериясындағы карьерасын аяқтап, Түркия чемпионатына ауысуы мүмкін деп күтілуде. Соңғы хабарларға сәйкес, Ыстамбұлдың «Галатасарай» клубы футболшы үшін негізгі үміткерге айналды. «Сан-Сирода» өткізген қиын маусымнан кейін Леао түрік грандынан қаржылық жағынан өте тартымды ұсыныс алды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

La Gazzetta dello Sport басылымының жазуынша, «Галатасарай» Рафаэл Леаоға жылына 10 миллион еуро жалақы және қосымша бонустар уәде етуде. Бұл оның қазіргі «Милан» клубында алып жүрген 5,5 миллион еуролық жалақысынан дерлік екі есе көп. Түрік клубы Мауро Икарди және Виктор Осимхен сияқты жұлдыздарды өз қатарына қосқаннан кейін, енді Леаоны келесі негізгі трансферлік мақсатына айналдырды.

26 жастағы футболшының өзі де Португалия құрамасында жүргенде жаңа шақыруға дайын екенін ашық мәлімдеді. «Милан» Чемпиондар лигасының жолдамасынан айырылған сәтсіз маусымнан кейін Леао: «Мен барымды салдым, енді басқа лигада жаңа сын-қатерлерді қалаймын», - деп атап өтті. Бұл мәлімдеме клуб пен футболшы арасындағы қарым-қатынастың аяқталғанын білдіреді.

Дегенмен, бұл трансфер процесі тамыз айына дейін созылуы мүмкін. «Милан» қазіргі уақытта жаңа бас бапкер мен спорт директорын іздеумен айналысып жатса, «Галатасарай» Түркия Суперлигасындағы легионерлер лимитіне байланысты алдымен құрамдағы шетелдік футболшыларды сатуы тиіс. Осыдан кейін ғана түріктер ресми ұсыныспен Италия клубына жүгіне алады.

Рафаэл ЛеаоМиланГалатасарайТрансферФутбол
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Испания құрамасы Иракпен кездесуде күтпеген тең нәтиже тіркедіБүгін, 05:04Бавария өз талантын сақтап қалғысы келеді: Ибрагимович үшін жаңа жоспарБүгін, 04:33Бавария өз таланты Арион Ибрагимович бойынша соңғы шешім қабылдадыБүгін, 04:10«Наполи» президенті Кевин Де Брёйне мен Ромелу Лукакуды сатумен қорқыттыБүгін, 19:16«Ливерпуль» жаңа бас бапкердің есімін жариялады: Арне Слоттың орнын кім басады?Бүгін, 19:13
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi