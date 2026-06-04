Ертең елдің кейбір аймақтарында жаңбыр күтілуде
Ертең Өзбекстанның бірқатар аймақтарында қысқа мерзімді жаңбыр мен найзағай болуы мүмкін. Тау бөктеріндегі және таулы аймақтарда сел мен су тасқыны қаупі бар екені хабарланды. Бұл туралы «Өзгидромет» 5 маусымға арналған ауа райы болжамында мәлімдеді.
Мәліметтерге сәйкес, Ташкент қаласында ауа райы өзгермелі болады, күндізгі екінші жартысында қысқа мерзімді жаңбыр мен найзағай болуы мүмкін. Түнде температура 17–19 градус, күндіз 30–32 градус шамасында болады. Шығыс бағытындағы жел 3–8 м/с жылдамдықпен соғады, кейбір аймақтарда 10–12 м/с-қа дейін күшейіп, шаң мен дауыл болуы ықтимал.
Қарақалпақстан Республикасы мен Хорезм облысында жауын-шашын күтілмейді. Ауа температурасы күндіз 28–33 градусқа дейін көтеріледі. Бұхара және Науаи облыстарында да осындай ауа райы сақталып, күндізгі температура 35 градусқа жетуі мүмкін.
Ташкент, Сырдария, Жызақ және Самарқанд облыстарында негізінен құрғақ ауа райы сақталады. Тек Ташкент облысының кейбір аудандарында күндізгі екінші жартысында қысқа мерзімді жаңбыр мен найзағай болуы мүмкін. Температура 28–33 градус шамасында болады.
Қашқадария және Сурхандария облыстарында ең ыстық ауа райы сақталады. Бұл аймақтарда күндізгі ауа температурасы 33–38 градусқа дейін көтерілуі болжануда.
Ферғана алқабында — Әндіжан, Наманган және Ферғана облыстарында да күндізгі екінші жартысында кейбір жерлерде қысқа мерзімді жаңбыр мен найзағай болуы мүмкін. Температура күндіз 28–33 градус шамасында болады.
Республиканың тау бөктеріндегі және таулы аймақтарында уақыт-уақытымен жаңбыр жауып, найзағай ойнауы күтілуде. Түнде температура 10–15 градус, күндіз 18–23 градус шамасында болады. Сонымен қатар, бұл аймақтарда сел мен су тасқыны қаупі сақталуда.
Синоптиктер 4–5 маусым күндері тау бөктеріндегі және таулы аймақтарда тұратын халық пен демалушыларды сақ болуға шақырды. Сел жүру қаупі бар жерлерде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау ұсынылады.
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