Ювентус Алиссонның трансферінен бас тартып, Эмилиано Мартинеске назар аударды
Туриннің «Ювентус» клубы «Ливерпуль» қақпашысы Алиссон Беккерді сатып алу әрекеттері сәтсіз аяқталған соң, бар назарын Эмилиано Мартинеске аударды. Бразилиялық қақпашымен жеке келісімге қол жеткізілгені туралы хабарларға қарамастан, Мерсисайд клубы өз көшбасшысын сатқысы келмейді. Бұл «кәрі ханымды» жаңа маусым қарсаңында басқа нұсқаларды қарастыруға мәжбүр етті. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
«Ливерпуль» Алиссонмен келісімшартты тағы 12 айға ұзарту опциясын іске қосты және құрамдағы тұрақтылықты сақтап қалу ниетінде. Англия Премьер-лигасының клубы бірқатар тәжірибелі ойыншылар кеткеннен кейін негізгі қақпашысын жібермеуге шешім қабылдады. Сондықтан «Ювентус» басшылығы трансфер нарығында балама үміткерлер тізімін құрастырды.
Gazzetta басылымының хабарлауынша, «Астон Вилла» қақпашысы және 2022 жылғы Әлем чемпионы Эмилиано Мартинес Турин клубының басты нысанасына айналды. 33 жастағы аргентиналық қақпашы жаңа шақыруларға дайын екенін білдірді. Оның трансферлік құны шамамен 20 миллион евроға бағалануда, бірақ жылына 6 миллион евро жалақысы «Ювентус» үшін қаржылық қиындық тудыруы мүмкін.
Сонымен қатар, туриндіктер «Тоттенхэм» қақпашысы Гульельмо Викарио нұсқасын да бақылап отыр. 29 жастағы итальяндық қақпашы А сериясына оралғысы келеді. Викарионың жалақысы Эмилиано Мартинеске қарағанда әлдеқайда төмен (жылына 3-4 миллион евро), бұл «Ювентус» басшылығының экономикалық жоспарларына көбірек сәйкес келеді. Қазіргі уақытта клуб осы екі үміткердің бірін таңдау алдында тұр.
…