Ливерпуль Антони Ираоламен келісімшарт жасасты
«Ливерпуль» клубы Антони Ираоланың команданың жаңа бас бапкері болып тағайындалғанын ресми түрде жариялады. Испаниялық маман 2026-27 жылғы маусым алдында Арне Слоттың орнын басу үшін Энфилдке келеді. Мерсисайдтықтардың басшылығы 43 жастағы бапкермен келісімге қол жеткізілгенін және сенбі күні команданы покинуший Слоттың ізбасары болатынын растады. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Ираола Англия Премьер-лигасында «Борнмут» командасымен өткізген үш сәтті маусымнан кейін «Ливерпульдің» назарын аударды. Оның оңтүстік жағалаудағы қызметі прогрессивті ойын стилімен ерекшеленді. Өткен айда ол «Борнмутты» турнир кестесінде алтыншы орынға шығарып, клуб тарихында тұңғыш рет Еуропа жарыстарына жолдама алуына себепші болды.
Жаңа бапкер әлемнің ең беделді клубтарының біріне келгенінен қуанышты екенін білдірді. «Мен қатты толқып тұрмын. «Ливерпуль» — әлемдегі ең ұлы клубтардың бірі. Мұндағы атмосфера, жанкүйерлер және жоғары деңгейдегі футболшылармен жұмыс істеу мүмкіндігі мені баурап алды. Жүлделер үшін күресу мүмкіндігі кез келген бапкер үшін ең тартымды шақыру», — деді Ираола клубтың ресми сайтына берген сұхбатында.
Испанияның Баск елінде туған Ираола футболшылық карьерасында негізінен оң қанат қорғаушысы ретінде доп теуіп, «Атлетик Бильбао» сапында 500-ден астам ойын өткізді. 2018 жылы бапкерлік қызметін бастаған маман Кипрдің АЕК Ларнака және Испанияның «Мирандес» командаларында өз тактикалық шеберлігін паш етті.
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