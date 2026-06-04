Биткоин бағасы 60 мың долларлық қолдау деңгейінде тұрып қалды

·70·Экономика
Биткоин бағасы 60 мың долларлық қолдау деңгейінде тұрып қалды

Бейсенбі күні Уолл-стриттегі сауда-саттық ашылғаннан кейін биткоин (BTC) бағасы 64 000 доллардан төмен түсіп, апталық шығындар 13,5%-ға жетті. TradingView деректеріне сәйкес, BTC бағасы ақпан айының басынан бері байқалған ең төменгі деңгейден кейін қалпына келуге әрекеттенуде. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .

BTC/USD жұбы өзіннің 200 апталық қарапайым жылжымалы орташа мәнін (SMA) қайта тексерді және 2022 жылғы "айы" нарығының әрекеттерін қайталауда. Танымал трейдер Daan Crypto Trades X желісіндегі талдауында 80 000 долларлық аймақтағы сәтсіз тестілеуден кейін төмендеу жалғасып жатқанын атап өтті.

Сарапшының пікірінше, қазіргі негізгі назар 60 000 долларлық деңгейге аударылған, ол нарықты ұстап тұратын тірек нүктесі болуы тиіс. Апталық 200MA көрсеткішінің де дәл осы аймақта орналасуы оның маңыздылығын одан әрі арттырады.

The Kobeissi Letter талдау ресурсының хабарлауынша, 2025 жылдың қазан айынан бастап крипто нарығының жалпы капиталдандыруы 2 триллион доллардан астам қаражат жоғалтты. Бұл инвесторлар арасындағы алаңдаушылықтың артуына және өтімділіктің азаюына әкелуде.

Қысқа мерзімді перспективада сатушылар әлі де басым. Exitpump лақап атымен танымал талдаушының сөзінше, Binance биржасындағы фьючерстер тапсырыстар кітабында әрбір баға көтерілісі сатушылардың қатты қысымымен қарсы алынуда, бұл бағаның жоғары көтерілуіне кедергі келтіруде.

БиткоинКриптовалютаНарықИнвестицияБлокчейн
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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