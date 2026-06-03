Сайттар енді ЖИ нәтижелерін қадағалай алады
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Google Search {{TEXT_0}} Console-да жасанды интеллектке қатысты жаңа есептер іске қосылды. Бұл мүмкіндік сайттардың Google іздеу жүйесіндегі ЖИ нәтижелерінде қалай көрінетінін талдауға көмектеседі.
Жаңа есептер арқылы сайт иелері ЖИ жауаптарындағы қаралым санын, нәтижелерде қай беттер шыққанын және пайдаланушылардың қай елдерден кіргенін бақылай алады.
Сондай-ақ, есептерде құрылғы түрлері мен уақыт бойынша өзгерістер де көрсетіледі. Бұл арқылы сайт иелері телефон, компьютер немесе басқа құрылғылардан келетін трафикті талдай алады.
Әзірге бұл функция сынақ режимінде жұмыс істейді. Ол тек кейбір сайттар үшін қолжетімді болып, кемшіліктер жойылғаннан кейін барлық пайдаланушыларға ұсынылады деп күтілуде.
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