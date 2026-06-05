Владимир Путин Зеленскийдің ашық хатына қалай жауап берді?
Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путин Санкт-Петербург халықаралық экономикалық форумы (ПМЭФ-2026) аясында әлемнің жетекші ақпарат агенттіктерінің басшылары мен бас редакторларымен ашық диалог өткізді. Қызу өткен кездесу барысында Кремль басшысы бір күн бұрын Украина Президенті Владимир Зеленский тарапынан жолданған ресми үндеу және ондағы ұсыныстар бойынша өз ой-пікірлерін білдірді.
Ресей басшысының сөзінше, аталған хаттың мазмұны келіссөздер жүргізу қағидаттарынан алшақ және онда өзара құрмет элементтері жетіспейді.
Жас мәселесі және заңды легитимділік
Баспасөз хатшысы Дмитрий Песков арқылы жеткізілген құжатпен мұқият танысқанын атап өтіп, Владимир Путин Украина басшысының мәлімдемелеріндегі саяси аспектілерге ерекше тоқталды.
Еңбекқабілеттілік бірінші орында: "Таңертең осы қағазбен таныстым. Онда менің жасым аталған. Алайда саясатта басты критерий жас емес, көшбасшылық қабілет және еңбек өнімділігі", – деді Путин.
Билікті заңсыз иемдену қаупі: Ресей басшысы Украинада сайлау өткізілмеуін сынға алды. Оның пікірінше, Зеленский халықтың дауысын алуға және сайлау процестерінен қорықпауы тиіс. Демократиялық сайлаусыз жоғары лауазымды иемдену саяси тілде билікті заңсыз иемдену деп бағаланады.
"Бос ыдыстан бос ыдысқа құю" және келіссөздерден бас тарту себебі
Кремль басшысы Киев ресми тұлғаларымен тікелей диалог құрудан ешқашан қашпағанын, бірақ қазіргі жағдайда бұдан еш нәтиже шықпайтынын атап өтті. Ол саяси тілмен айтқанда, нәтижесіз әңгімелерді "бос ыдыстан бос ыдысқа құю" деп сипаттады.
Диалог орнатуға деген әрекеттер және олардың соңынан болған қарулы қақтығыстардың хронологиясы төмендегі кестеде келтірілген:
Соңғы саяси оқиғалар
Мазмұны және салдары
Бизнес өкілінің сапары
Үш апта бұрын Ресей іскер топтарының өкілі Киевте болып, Зеленскиймен кездесіп, оның диалог құру ниетін жеткізген.
Старобельскіге жасалған соққы
Бейбітшілік сұраныстарынан кейін Старобельск елді мекеніне әскери шабуыл жасалды. Нәтижесінде кінәсіз балалар мен жасөспірімдер қаза тапты.
Зеленскийдің ашық хаты (4 маусым)
Украина басшысы ресми хат жолдап, Ресей үшін әскери әрекеттер бағасын арттыруға қауқарлы екенін айтты және соғысты аяқтау үшін бетпе-бет кездесуге шақырды.
Ресей Президенті аталған хатта дөрекілік элементтері бар екенін және қазіргі жағдайға байланысты Украина басшысымен кездесуде ешқандай логика мен мағына көрмейтінін қатаң түрде мәлімдеді.
Zamin шолуы: Санкт-Петербург экономикалық форумы аясындағы бұл сөз екі мемлекет арасындағы дипломатиялық алшақтықтың қаншалықты тереңдегенін тағы бір рет көрсетті. Зеленскийдің соғыс бағасын арттыру туралы ескертуі мен бейбіт келіссөздер бойынша ұсынысы Кремль тарапынан күрт теріске шығарылды. Старобельск трагедиясы және легитимділік мәртебесі төңірегіндегі даулар тараптардың жақын арада келіссөз үстеліне отырмайтынын дәлелдейді.
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