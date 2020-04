Хонанда Зиёдадан «Ҳаттуба», «Негадир», «Йўлларим омон»ни жонли ижрода тингланг (видео)

View this post on Instagram

Assalomu alaykum azizlar muxlislarim talablariga binoan Hattuba popurisi🧿🌹 #uydaqoling #uydahayotbor #jonliijro #jonliijro🎤 #jonli YANA QAYSI QO’SHIQLARIMDAN KUYLAB BERISHIMNI XOXLAYSIZ🥰