Хонанда Ҳосила Раҳимова онаси учун рақсга тушди (видео)

Азизларим, барчангизга хайрли кеч! «Кариси бор уйнинг париси бор» дейдилар. Карантин даврида вахимага берилмай уйимиздаги кекса ва ёшларни кулимиздан кела олидиган даражада вактларини мазмунли утказишларига кумаклашайлик. Китоб укинг, уйда спорт билан шугулланинг,мазмунли иш билан банд булсангиз етарли.Бу видеода асосан эътиборни раксга каратманг, кийган либосимга хам каратманг,мен шунчаки волидамни хурсанд килиш учун ракс тушиб бердим, сизчи?! Сиз нима билан бандсиз? @muhammadumar_isoqov_singer #vaximasizkarantin #uyda_qolin #stayhome #birgaengamiz #birgakuchlimiz #uydahayotbor #birgakurashamiz