«Вы мелкие люди»: вражда между Мерабом и Умаром вышла на новый уровень

·40·Спорт
«Вы мелкие люди»: вражда между Мерабом и Умаром вышла на новый уровень

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили резко и бескомпромиссно отреагировал на критику со стороны российского бойца Умара Нурмагомедова и его окружения.

Грузинский спортсмен на пресс-конференции турнира RAF, прошедшей в Тбилиси, прояснил детали потасовки и конфликта с российским борцом Ахмедом Гаджимагомедовым.

«Если придёте с плохими намерениями, получите ответ»

В видеообращении, опубликованном в социальных сетях, Двалишвили так объяснил свою позицию и воспитание:

«Умар и некоторые мелкие люди продолжают нести всякую чушь обо мне. Возможно, вы ничего не знаете о жизни, но я мужчина. Если вы проявляете ко мне неуважение и начинаете громко говорить на другом языке, я дам вам пощёчину. Потому что я такой и так воспитан. Это моя культура, и вы заслуживаете именно этого. Неважно, в какой стране я нахожусь — если вы придёте с плохими намерениями, получите в ответ то же самое», — сказал Двалишвили.

«Что было бы, если бы 50 тысяч парней вышли на улицы?»

Грузинский боец подчеркнул, что сам уладил ситуацию, иначе последствия для гостей Тбилиси могли быть очень тяжёлыми и опасными:

«После того инцидента я ещё раз понял, что нахожусь в Грузии. Все подростки, парни и мои друзья в Тбилиси хотели подраться. Там было 200 гостей из разных стран, а в моей стране живут миллионы людей. Вы можете представить, что произошло бы, если бы на улицы вышли хотя бы 50 тысяч парней. Поэтому я нашёл парня, который спровоцировал конфликт, пожал ему руку и решил всё мирным путём. Но вы, мелкие люди, прекратите нести чушь, даже не находясь там!»

Следующие поединки бойцов

На фоне бескомпромиссных заявлений обе стороны ждут крайне ответственные и важные бои:

  • Мераб Двалишвили: 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 333 выйдет в октагон, чтобы в заключительном поединке трилогии с Петром Яном вернуть чемпионский пояс.

  • Умар Нурмагомедов: 29 августа проведёт бой против Сонг Ядуна в главном поединке турнира UFC Фигхт Нигхт 286 в Макао.

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Мераб ДвалишвилиУмар НурмагомедовГрузияТбилисиUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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