Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!

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Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!

Впервые организованный на республиканском уровне конкурс красоты «Mini Мисс О‘збекистон 2026» среди маленьких девочек определил свою победительницу. Первое место заняла Ширин Шамсиева. Теперь впереди её ждёт ещё один этап — участие в международном конкурсе от имени Узбекистана.

Первое место досталось Ширин Шамсиева

По итогам конкурса Ширин Шамсиева заняла первое место на республиканском этапе.

Благодаря этому результату юная участница получила право представлять Узбекистан на международном конкурсе красоты.

Следующее выступление Ширин Шамсиева теперь состоится на международной сцене.

Впереди международный конкурс

Юная девочка в короне и улыбающаяся женщина рядом с ней.

Теперь Ширин примет участие в международном конкурсе, в котором будут участвовать представительницы других стран, от имени Узбекистана.

Перед ней стоят следующие задачи:

• подготовка к международному этапу;

• выход на сцену от имени Узбекистана;

• соперничество с новыми участницами.

Новый этап для юной победительницы

Если победа на «Mini Мисс О‘збекистон 2026» стала для Ширин завершением республиканского конкурса, то выход на международную сцену станет началом нового этапа.

Как вы думаете, какого результата Ширин Шамсиева добьётся на международном конкурсе? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь новостью с близкими в Telegram.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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