Ислом Исмоилов рассказал о крупной победе над «Андиджон»

В напряжённом долинном дерби, состоявшемся в рамках 17-го тура Суперлиги Узбекистана, клуб «Нефтчи» из Ферганы в гостях разгромил «Андиджон» со счётом 3:0.

На пресс-конференции после матча главный тренер ферганцев Ислом Исмоилов подробно рассказал о деталях игры, красной карточке соперника, серьёзных травмах в команде и 18-летнем талантливом футболисте.

«Во втором тайме мы вынудили соперника ошибаться»

Ислом Исмоилов вначале остановился на тактическом плане на матч и атмосфере на стадионе:

«В первую очередь поздравляю наших болельщиков с великолепной победой. На стадионе мы чувствовали себя так, словно играли дома. Долинное дерби всегда проходит тяжело. У легендарного тренера Лобановского есть замечательная фраза: результат остаётся, игра забывается. В первом тайме мы позволили «Андиджон» немного проявить инициативу на поле — это был наш заранее разработанный план. Во втором тайме мы повысили темп, начали показывать свою игру и вынудили соперника ошибаться. Наш соперник «Андиджон» — тоже очень хорошо сформированная команда, у неё большое будущее».

«По правилам это была 100-процентная красная карточка»

На вопрос о том, решила ли судьбу матча красная карточка, полученная игроком хозяев Усмонали Исмоналиев на 51-й минуте, тренер ответил:

«Это футбол, даже когда мы играли бы против 11 соперников, мы всё равно могли забить свои голы. Дело в том, что второй тайм мы начали очень атакующе. В моменте с тем фолом я находился рядом. Возможно, соперник не намеревался играть грубо, но правила одинаковы для всех. По закону это была 100-процентная красная карточка».

Потери в лазарете и «новый Абдуқодир Ҳусанов»

Наставник ферганцев не стал скрывать, что из-за травм ведущих футболистов команда столкнулась с большими проблемами при формировании состава:

«Травм стало слишком много. Ёван Джокич, Аброр Исмоилов, Анвар Г‘офуров уже выбыли из строя, а сегодня травму получил и Ратино. Икром Алибоев получил четвёртую жёлтую карточку и пропустит матч против «Буксоро». Несмотря на это, радует надёжная игра нашего 18-летнего защитника Нурмухаммад Абдуг‘аниев. Как тренер, мы идём на риск, однако он полностью оправдывает оказанное доверие. Если он не перестанет работать, то тоже вырастет в высококлассного защитника уровня Абдуқодир Ҳусанов».

Опасения перед Лигой чемпионов АФК Элит

На обеспокоенный вопрос журналистов о том, как команда будет выступать с такими потерями перед Лигой чемпионов Элит, Исмоилов ответил:

«Мы ещё посоветуемся по этому поводу с тренерским штабом. Сейчас трудно что-либо сказать. После летнего перерыва каждый матч проходит крайне тяжело. Где-то мы теряем очки, где-то — основных футболистов. Надеюсь, к турниру АФК Элит все наши игроки полностью восстановятся и вернутся в строй».

Оставляйте своё мнение в разделе комментариев и делитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.