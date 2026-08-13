35 ножевых ранений: вынесен приговор преступнику, потрясшему Казахстан

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35 ножевых ранений: вынесен приговор преступнику, потрясшему Казахстан

Фотоколлаж: смартневс.кз

В Казахстане, в городе Шымкент, завершился судебный процесс по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай, потрясшем всю страну. Подсудимому был вынесен суровый приговор.

Суд по уголовным делам города Шымкента признал 28-летнего Шерхана Аймахана виновным в совершении этого жестокого преступления и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Обвинения по трём статьям и многомиллионная компенсация

На судебном заседании под председательством судьи Самиддина Темиралиева Аймахан был признан виновным сразу по трём тяжким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан:

  • Статья 125-1: «Принуждение к браку»;

  • Статья 115-1: «Сталкинг» (систематическое и навязчивое преследование);

  • пункт 5 части 2 статьи 99: «Убийство человека с особой жестокостью».

Помимо пожизненного заключения, суд обязал подсудимого выплатить семье погибшей 25 миллионов тенге (около $54 тысяч) в качестве компенсации морального вреда, а также 5 миллионов тенге (около $11 тысяч) за материальный ущерб.

Отказ, похищение и 35 ножевых ударов

Жестокое преступление произошло вечером 11 января 2026 года в Шымкенте, недалеко от дома Нурай Серикбай. Ранее Аймахан сделал девушке предложение, но, получив отказ, насильно похитил её. Хотя близкие вернули девушку домой и обратились в полицию, в тот момент уголовное дело правоохранительными органами возбуждено не было.

В день совершения преступления Аймахан вновь преследовал девушку и жестоко нанёс ей 35 ножевых ударов. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных тяжёлых телесных повреждений. Преступник был задержан через два дня в 10 километрах от города.

Вмешательство Токаева и отставки в полиции

После этой трагедии в стране поднялась волна общественного возмущения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично вмешался в ситуацию и поручил провести расследование бездействия полиции Шымкента.

После поручения президента:

  • начальник департамента полиции города Шымкента и его первый заместитель были освобождены от должностей;

  • в отношении ряда сотрудников полиции, проявивших безразличие к обращению девушки, было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Версия об «аффекте» отвергнута

Проведённая 30 апреля судебно-психиатрическая экспертиза признала Шерхана Аймахана полностью вменяемым. Несмотря на это, подсудимый не признал своей вины. В суде он утверждал, что якобы Нурай первой ударила его ножом, после чего он впал в состояние аффекта. Однако суд счёл эту версию противоречащей показаниям, данным на предварительном следствии, и отверг её.

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КазахстанШымкентКасым-Жомарт Токаев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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