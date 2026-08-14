РБ Лейпциг подписывает двух футболистов «Страсбура»

·18·Спорт
РБ Лейпциг подписывает двух футболистов «Страсбура»

РБ Лейпциг, один из лидеров Бундеслиги, активно продолжает усиливать состав после продажи молодого таланта Яна Диоманде в «Реал Мадрид». Как сообщает Goal.com, немецкий клуб достиг соглашения по условиям контрактов о переходе двух перспективных футболистов французского «Страсбура». Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, руководство РБ Лейпцига приступило к прямому реинвестированию значительных средств, полученных от трансфера Яна Диоманде. Немецкий клуб близок к подписанию выступающих во французском чемпионате Диего Морейры и Самира Эль-Мурабета. Эти два футболиста стали приоритетными целями клуба в летней трансферной кампании.

Бывший игрок «Челси» — главный кандидат

Бывший вингер «Челси» Диего Морейра, ярко проявивший себя в составе «Страсбура», рассматривается как главный кандидат на замену Яну Диоманде. По данным Фут Меркато, игрок сборной Бельгии уже дал согласие на переход в немецкий клуб, а условия личного контракта согласованы.

Однако РБ Лейпциг не ограничивается только Морейрой. Немецкий клуб также предпринял серьезные шаги для приобретения еще одного перспективного таланта «Страсбура» — Самира Эль-Мурабета. Этот двойной трансфер занимает важное место в стратегии клуба, поддерживаемого Red Булл, на летнем трансферном рынке.

Ожидаются сложные переговоры со «Страсбуром»

Несмотря на согласие футболистов с личными условиями, главная сложность еще впереди — теперь руководству РБ Лейпцига предстоит договориться со «Страсбуром» о сумме трансфера. Очевидно, что французский клуб не станет легко отпускать своих игроков, особенно зная, что недавно Лейпциг получил крупную прибыль от продажи Яна Диоманде.

Этим летом «Страсбур» уже потерял нескольких ключевых футболистов. В частности, состоялись трансферы капитана команды Эммануэля Эмеги и полузащитника Валентина Барко. Поэтому ожидается, что при продаже следующих игроков французский клуб потребует высокую фиксированную сумму и дополнительные бонусы.

В настоящее время переговоры между руководителями обоих клубов вступают в решающую стадию. РБ Лейпциг планирует завершить эти трансферы как можно скорее, чтобы успешно провести подготовку к новому сезону и ускорить адаптацию новичков в команде.

РБ ЛейпцигТрансферыСтрасбурБундеслигаФутбол
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Jahongir Tursunov
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