Болезненное поражение: что сказал Мирджалол Косимов после матча в Буксоро?

Главный тренер клуба ОКМК из Алмалыка Мирджалол Косимов, потерпевшего тяжёлое и принципиальное поражение в 17-м туре Суперлиги Узбекистана, поделился своим мнением после матча с «Буксоро» (0:2).

Опытный специалист открыто заявил, что причиной поражения стали слишком простые пропущенные командой голы, а также неуверенная игра вратаря в первом тайме.

«Это был матч за 6 очков»

Мирджалол Косимов отметил высокую турнирную значимость встречи и заявил, что его команда не смогла воспользоваться своими моментами:

«Что я могу сказать об игре? Матч получился интересным и напряжённым. В турнирной таблице мы также находились очень близко друг к другу. Но для победы нужно забивать голы. Я и раньше говорил: мы пропускаем очень простые и нелепые голы. Для нас это был матч за 6 очков, я подчёркивал это и ребятам. Поздравляю «Буксоро» с победой. По ходу игры у нас было как минимум пять хороших моментов. При счёте 0:0 мы также имели отличные возможности, но не смогли забить. Мы создаём моменты, но забиваем с большим трудом, а когда дело доходит до наших ворот, пропускаем в самых простых ситуациях. Я и сейчас сказал это в раздевалке: чтобы победить, нужно забивать», — сказал Косимов.

«Это был мяч, который можно было спокойно поймать руками»

На вопрос журналистов о замене основного вратаря Джавохир Илёсов после первого тайма (на 46-й минуте вместо него вышел Хамидулло Абдунабиев) тренер ответил:

«Всё началось с простых ошибок в первом тайме. При вводе мяча в игру, дважды при выбивании мяча рукой и при передачах в центр... Были какие-то непонятные и неуверенные действия. В голевом эпизоде также не было ничего сложного — это был мяч, который можно было спокойно поймать руками. Я всё это видел. Возможно, он плохо спал, возможно, не был серьёзно готов к игре... Сейчас я не могу точно сказать, в чём причина. Позже, когда мы ещё раз внимательно разберём матч, поговорим с ребятами и всё выясним», — завершил свою речь наставник ОКМК.

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