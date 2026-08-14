Болезненное поражение: что сказал Мирджалол Косимов после матча в Буксоро?

·49·Спорт
Болезненное поражение: что сказал Мирджалол Косимов после матча в Буксоро?

Главный тренер клуба ОКМК из Алмалыка Мирджалол Косимов, потерпевшего тяжёлое и принципиальное поражение в 17-м туре Суперлиги Узбекистана, поделился своим мнением после матча с «Буксоро» (0:2).

Опытный специалист открыто заявил, что причиной поражения стали слишком простые пропущенные командой голы, а также неуверенная игра вратаря в первом тайме.

«Это был матч за 6 очков»

Мирджалол Косимов отметил высокую турнирную значимость встречи и заявил, что его команда не смогла воспользоваться своими моментами:

«Что я могу сказать об игре? Матч получился интересным и напряжённым. В турнирной таблице мы также находились очень близко друг к другу. Но для победы нужно забивать голы. Я и раньше говорил: мы пропускаем очень простые и нелепые голы. Для нас это был матч за 6 очков, я подчёркивал это и ребятам. Поздравляю «Буксоро» с победой.

По ходу игры у нас было как минимум пять хороших моментов. При счёте 0:0 мы также имели отличные возможности, но не смогли забить. Мы создаём моменты, но забиваем с большим трудом, а когда дело доходит до наших ворот, пропускаем в самых простых ситуациях. Я и сейчас сказал это в раздевалке: чтобы победить, нужно забивать», — сказал Косимов.

«Это был мяч, который можно было спокойно поймать руками»

На вопрос журналистов о замене основного вратаря Джавохир Илёсов после первого тайма (на 46-й минуте вместо него вышел Хамидулло Абдунабиев) тренер ответил:

«Всё началось с простых ошибок в первом тайме. При вводе мяча в игру, дважды при выбивании мяча рукой и при передачах в центр... Были какие-то непонятные и неуверенные действия. В голевом эпизоде также не было ничего сложного — это был мяч, который можно было спокойно поймать руками.

Я всё это видел. Возможно, он плохо спал, возможно, не был серьёзно готов к игре... Сейчас я не могу точно сказать, в чём причина. Позже, когда мы ещё раз внимательно разберём матч, поговорим с ребятами и всё выясним», — завершил свою речь наставник ОКМК.

Оставьте своё мнение в разделе комментариев и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

Мирджалол КасымовАГМКБухараСуперлига Узбекистана
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Редкое событие: Эрлинг Ксоланд за один раз установил 4 рекорда Гиннесса!Редкое событие: Эрлинг Ксоланд за один раз установил 4 рекорда Гиннесса!Сегодня, 09:35РБ Лейпциг подписывает двух футболистов «Страсбура»РБ Лейпциг подписывает двух футболистов «Страсбура»Сегодня, 09:18Родри пытается уйти из «Манчестер Сити» и хочет присоединиться к «Барселоне»Родри пытается уйти из «Манчестер Сити» и хочет присоединиться к «Барселоне»Сегодня, 09:17Ислом Исмоилов рассказал о крупной победе над «Андиджон»Ислом Исмоилов рассказал о крупной победе над «Андиджон»Сегодня, 09:15«Вы мелкие люди»: вражда между Мерабом и Умаром вышла на новый уровень«Вы мелкие люди»: вражда между Мерабом и Умаром вышла на новый уровеньСегодня, 08:16Какой проект строит Ксави Эрнандес в сборной Нидерландов?Какой проект строит Ксави Эрнандес в сборной Нидерландов?Сегодня, 08:04
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова