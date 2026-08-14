Родри пытается уйти из «Манчестер Сити» и хочет присоединиться к «Барселоне»

·2·Спорт
Родри пытается уйти из «Манчестер Сити» и хочет присоединиться к «Барселоне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри попросил руководство клуба о специальном разрешении, чтобы ускорить процесс своего ухода из команды. По информации издания SPORT, обладатель «Золотого мяча» 2024 года обратился к руководству в пятницу утром с просьбой пропустить тренировку и немного продлить отпуск. Это свидетельствует о том, что переход испанского футболиста в Каталонию вступил в решающую стадию. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, желание испанского футболиста перейти в каталонский клуб является твёрдым, однако он пытается решить этот вопрос профессионально. Игрок понимает, что пропуск тренировок без разрешения будет расценён как бунт, поэтому сейчас рассчитывает исключительно на согласие своего нынешнего работодателя. Тем не менее его шаг напоминает события, сопровождавшие переход бывшего футболиста Феррана Торреса в ПСЖ.

Сложности в трансферных переговорах

Хотя желание футболиста очевидно, представители чемпионов Англии занимают крайне жёсткую позицию на переговорах. Ранее улучшенное предложение «Барселоны» примерно на 60 миллионов евро было отклонено руководством «Манчестер Сити». Несмотря на то что контракт игрока приближается к завершению, клуб не намерен снижать свои требования.

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска после товарищеского матча команды в Сеуле заявил, что ожидает возвращения футболиста. Итальянский специалист сообщил, что ситуация не изменилась и игрок присоединится к команде в установленный срок. Тем не менее обстановка внутри клуба и запросы на трансфер продолжают оказывать давление.

Фактор Ханси Флика

Одним из главных факторов,推动ющих этот трансфер, стали личные беседы между главным тренером «Барселоны» Ханси Фликом и футболистом. Немецкий специалист объяснил испанскому полузащитнику свои тактические планы и убедил его стать центральной фигурой нового проекта. Кроме того, по словам агента футболиста, Родри из уважения сообщил другим претендентам о своём окончательном решении.

В настоящее время отношения между сторонами сохраняются в рамках взаимного уважения, однако обострение ситуации уже стало одним из самых громких событий трансферного окна. Будущее Родри в «Манчестер Сити» будет зависеть от результатов официальных переговоров в ближайшие дни.

РодриМанчестер СитиБарселонаТрансферыЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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