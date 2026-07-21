Живая легенда футбольного мира Криштиану Роналду близок к завершению своей богатой на рекорды карьеры в национальной сборной Португалии. Стало известно, когда обладатель множества международных рекордов проведет свой последний прощальный матч. Хотя это решение было ожидаемым для мирового футбольного сообщества, оно все равно вызывает большой резонанс. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно имеющейся информации, 41-летний нападающий попрощается с международной ареной после матча Лиги наций против Уэльса. Как сообщает издание Goal.com со ссылкой на журналиста Мохаммеда Аваада, эта встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе», принадлежащем клубу «Спортинг». Символично, что именно на этой арене Роналду сделал свои первые шаги в профессиональном футболе.

Конец легендарного пути

Криштиану Роналду добился беспрецедентных результатов в футболке сборной Португалии. На данный момент он провел за национальную команду 233 матча и сумел забить 146 голов. С этими показателями он останется в истории как футболист, сыгравший больше всех матчей и забивший наибольшее количество голов на международном уровне. В его коллекции трофеев — победа на чемпионате Европы 2016 года и два кубка Лиги наций.

Новый главный тренер сборной Жорже Жезуш также выразил свое отношение к ситуации с уходом легендарного игрока. Тренер подчеркнул, что не собирается устраивать резкую революцию в составе и готов организовать достойные проводы для Роналду. По словам Жезуша, он «не настолько глуп», чтобы менять все сразу после прихода в команду, и ценит вклад опытных игроков.

По данным португальских агентов, сентябрьский матч против Уэльса станет последним выступлением Роналду в национальной форме. Эта встреча — отличная возможность для болельщиков в последний раз увидеть своего героя в составе сборной. После этого все внимание будет сосредоточено на формировании нового поколения команды.

Планы на клубном уровне

Несмотря на завершение международной карьеры, Криштиану Роналду продолжит выступать на клубном уровне. У футболиста, который в настоящее время защищает цвета саудовского клуба «Аль-Наср», действует контракт до лета 2027 года. Это свидетельствует о том, что нападающий намерен играть на высоком уровне еще как минимум два сезона.

Для футбольных болельщиков Узбекистана каждый шаг Роналду всегда был в центре внимания. Его уход из сборной оценивается как завершение целой эпохи. Роналду стал символом профессионализма и трудолюбия, примером не только для Португалии, но и для всего мирового футбола.