Будет ли трудно привыкнуть? Новый логотип Instagram и споры в сети

·68·Технологии
Будет ли трудно привыкнуть? Новый логотип Instagram и споры в сети

Самый популярный в мире сервис обмена фото и видео — Instagram впервые почти за десятилетие кардинально обновил свой официальный текстовый логотип (вордмарк).

Этот неожиданный визуальный редизайн социальной сети напрямую отразился на фирменном написании её названия.

Рукописный стиль сохранён, но геометрия изменилась

Дизайнеры полностью сохранили знакомую всем классическую рукописную основу логотипа, однако серьёзно переработали отдельные элементы букв. В новой версии буквы стали более чёткими, геометрически выверенными и современными.

В компании Meta подчёркивают, что этим шагом стремились сохранить визуальную и историческую связь нового логотипа с прежним фирменным стилем Instagram.

Будет ли трудно привыкнуть? Новый логотип Instagram и споры в сети

Примечательно, что обновление касается именно текстового написания «Instagram», тогда как знакомый всем градиентный знак с изображением камеры, то есть иконка приложения, остался без изменений.

Резкая реакция пользователей и обсуждения

Это обновление логотипа Instagram сразу вызвало оживлённые споры и обсуждения среди пользователей социальной сети.

Поскольку прежний текстовый логотип использовался без изменений почти 10 лет, многим трудно привыкнуть к новому дизайну. Часть аудитории оценила современную геометрию положительно, назвав её минималистичной, тогда как другие сочли новое написание непривычным и начали сравнивать формы отдельных букв с другими символами.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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